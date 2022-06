„Învață să citești!” Până și Nick Kyrgios l-a contrazis pe Mouratoglou, după ce antrenorul Simonei Halep a acuzat ipocrizia din tenis

Patrick Mouratoglou susține ideea oficialilor ATP de a legaliza coaching-ul, în a doua parte a sezonului 2022 și condamnă așa-zisa ipocrizie care circulă în tenisul mondial cu privire la acest subiect.

„Felicitări ATP pentru 'legalizarea' unei practici care a fost făcută aproape la fiecare meci, de decenii încoace. Gata cu ipocrizia,” a scris Patrick Mouratoglou pe Twitter, comentând decizia luată de conducătorii ATP.

„Sunt total împotrivă. Tenisul pierde una dintre trăsăturile unice pe care niciun alt sport nu le are. Jucătorul trebuia să se descurce de unul singur.

Asta era frumusețea jocului. Ce se întâmplă dacă un jucător de profil înalt joacă împotriva unui jucător mai slab clasat, care nu își permite un antrenor?”, i-a comentat Nick Kyrgios antrenorului Simonei Halep.

