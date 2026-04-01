Clubul spaniol Celta Vigo a anunţat miercuri că i-a prelungit contractul antrenorului Claudio Giraldez până în 2028.

„Celta a ajuns la un acord cu Claudio Giraldez pentru prelungirea contractului său de antrenor principal al primei echipe până în iunie 2028, asigurând continuitatea unui proiect care continuă să inspire entuziasm în fiecare sezon”, a scris gruparea din Vigo pe site-ul oficial, citată de agenția de presă news.ro.

Claudio Giraldez (38 de ani) a venit la Celta pe 12 martie 2024, înlocuindu-l pe Rafa Benitez. Celta Vigo a fost prima echipă profesionistă antrenată de tehnicianul spaniol.

Giraldez, antrenorul care i-a relansat cariera lui Ionuț Radu

Cariera lui Ionuț Radu (28 de ani) a fost relansată sub comanda lui Claudio Giraldez (38), după ani buni în are portarul naționalei a încercat să își găsească locul.

Ionuț Radu a ajuns la Celta Vigo la începutul sezonului curent. De atunci a strâns 39 de meciuri oficiale, menținându-și poarta intactă în 10 rânduri.