Joi, naționala a fost înfrântă de Turcia la Istanbul, în semifinala barajului pentru CM 2026, cu 1-0. Iar marți, tricolorii au disputat la Bratislava un joc de pregătire cu Slovacia, pierdut și el cu 2-0.

La primul gol (minutul 7), Daniel Bîrligea a marcat în propria poartă, iar la al doilea, înscris de David Strelec (minutul 46), Marian Aioani, proaspăt intrat la pauză în locul lui Ionuț Radu, a pasat eronat la adversar.

Marica a blamat un tricolor după Slovacia - România: ”Înainte era scandal mare dacă făceai asta”

În ce privește deschiderea scorului, Ciprian Marica, fost internațional român, consideră că Ionuț Radu putea să facă mult mai mult. Fostul atacant a explicat că Radu trebuia să prindă mingea la piept la șutul respins inițial în corner, din care a izvorât autogolul lui Bîrligea.

”Prinde-o, Radu! A fost un șut slab la poartă din care a ieșit cornerul. O ai în mână, Radu! Vorbeam despre portari care nu mai prind o minge. Acum, imediat aleg să respingă, să joace simplu. Înainte era scandal mare dacă respingeai toate mingile. Acum, un portar nu mai prinde mingea. Prinde și tu una! Dă-le-n Doamne iartă-mă, le respingi pe toate?

Un șut ușor pe poartă, putea să prindă mingea. La corner, pierdem omul din marcaj, cred că Bancu e acolo. Vine slovacul, îi ia fața la colțul scurt, după care Bîrligea își introduce mingea în poartă. Nu mai avea ce să facă, îl lovește pur și simplu. Nu e vina lui. Dar a fost debandadă în careu”, a spus Ciprian Marica la gsp.

Jerry Gane a găsit explicația pentru eșecul României cu Slovacia: "S-a văzut asta în implicarea lor"

"E adevărat, rezultatul nu ne-a ajutat să-i aducem o bucurie lui nea Mircea. Din păcate, s-a văzut că am intrat destul de timorați. Mental am suferit, iar pe ambele începuturi de repriză am primit gol. Ei au controlat mai bine prima repriză și am avut o singură ocazie, a lui Dennis. În a doua, am început iar slab, am luat gol în primul minut și n-a fost ușor. Totuși, am avut o dinamică mai bună, un control mai bun și niște situații de a marca.

Eu zic că au fost afectați de situația lui nea Mircea. S-a văzut în implicarea lor. Nu au fost ușoare zilele astea. Ratarea calificării și evenimentul neplăcut cu nea Mircea au zdruncinat moralul băieților.

Sincer, nu știu ce va urma. Eu nu vreau să fac o analiză pentru că vom avea timp destul. Conducerea FRF și noul selecționer vor avea timp să analizeze ce se va întâmpla cu echipa în viitorul apropiat", a spus Gane, la Antena 1.