Răzvan Marin, după ședința din vestiar: "Asta cred că va face domnul Lucescu / A fost poate ultima mea șansă la Mondial"

Ionuț Radu (28 de ani) s-a îmbrățișat cu Hakan Calhanoglu (32), în timp ce susținea interviul de la finalul confruntării cu Turcia.

Ionuț Radu, moment de fairplay după Turcia - România 1-0

Radu și Calhanoglu au fost coechipieri la Inter Milano, clubul care l-a crescut pe portarul naționalei României, ajuns între timp la Celta Vigo.

Radu s-a oprit în timp ce acorda interviul, l-a îmbrățișat pe Calhanoglu, după care a continuat declarațiile de după meci.

Reacția lui Ionuț Radu

Ionuț Radu a explicat că România a început meciul încrezătoare și a avut momente bune în prima repriză, dar Turcia a profitat de singura neatenție a tricolorilor.

„De la începutul jocului am intrat pe teren foarte încrezător. Am avut o primă repriză destul de bună. Au fost multe greșeli pe construcție. Ei au profitat, cum și noi trebuia să profităm de greșelile lor. Nu a fost să fie. A fost puțină neșansă.

Am încercat să fac tot posibilul să vin la națională, să pot ajuta. Din păcate, nu am reușit, așa a fost să fie. Mereu vin cu sufletul deschis să dau totul. O vom lua de la capăt cu capul sus și încrezători în forțele proprii.

Trebuie să avem încredere în noi, să lucrăm, să o luăm de la capăt. Asta este baza în momentul de față.

Cred că a fost o fază lucrată, a plecat din linia a doua, a dat-o cu pământul, a oprit-o și foarte bine din careu. Nici nu știu, trebuie să revăd golul, că nu îmi dau seama ce a fost acolo. Au profitat de singura noastră neatenție. Felicitări lor!

Miza? Nu știu ce miză are? Habar n-am. După înfrângerea asta care ne doare, mergem să câștigăm. Trebuie să câștigăm.

(n.r - ce le-a spus Mircea Lucescu) Nimic, ne-a felicitat pentru că fiecare a dat totul. Ne-a spus să ținem capul sus. Trebuie să ieșim mai puternici. E o dezamăgire destul de mare și pentru noi, și pentru lumea de acasă”, a spus Ionuț Radu după meci.

România și-a luat adio de la CM 2026

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final.

Unicul gol al partidei a fost marcat de către Ferdi Kadioglu, în minutul 53, dintr-o pasă de geniu livrată de Arda Guler.

Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.

