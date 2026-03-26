Ionuț Radu (28 de ani) s-a îmbrățișat cu Hakan Calhanoglu (32), în timp ce susținea interviul de la finalul confruntării cu Turcia.
Ionuț Radu, moment de fairplay după Turcia - România 1-0
Radu și Calhanoglu au fost coechipieri la Inter Milano, clubul care l-a crescut pe portarul naționalei României, ajuns între timp la Celta Vigo.
Radu s-a oprit în timp ce acorda interviul, l-a îmbrățișat pe Calhanoglu, după care a continuat declarațiile de după meci.
Reacția lui Ionuț Radu
Ionuț Radu a explicat că România a început meciul încrezătoare și a avut momente bune în prima repriză, dar Turcia a profitat de singura neatenție a tricolorilor.
„De la începutul jocului am intrat pe teren foarte încrezător. Am avut o primă repriză destul de bună. Au fost multe greșeli pe construcție. Ei au profitat, cum și noi trebuia să profităm de greșelile lor. Nu a fost să fie. A fost puțină neșansă.
Am încercat să fac tot posibilul să vin la națională, să pot ajuta. Din păcate, nu am reușit, așa a fost să fie. Mereu vin cu sufletul deschis să dau totul. O vom lua de la capăt cu capul sus și încrezători în forțele proprii.
Trebuie să avem încredere în noi, să lucrăm, să o luăm de la capăt. Asta este baza în momentul de față.
Cred că a fost o fază lucrată, a plecat din linia a doua, a dat-o cu pământul, a oprit-o și foarte bine din careu. Nici nu știu, trebuie să revăd golul, că nu îmi dau seama ce a fost acolo. Au profitat de singura noastră neatenție. Felicitări lor!
Miza? Nu știu ce miză are? Habar n-am. După înfrângerea asta care ne doare, mergem să câștigăm. Trebuie să câștigăm.
(n.r - ce le-a spus Mircea Lucescu) Nimic, ne-a felicitat pentru că fiecare a dat totul. Ne-a spus să ținem capul sus. Trebuie să ieșim mai puternici. E o dezamăgire destul de mare și pentru noi, și pentru lumea de acasă”, a spus Ionuț Radu după meci.
România și-a luat adio de la CM 2026
Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final.
Unicul gol al partidei a fost marcat de către Ferdi Kadioglu, în minutul 53, dintr-o pasă de geniu livrată de Arda Guler.
Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.
Echipele utilizate
- Turcia: Cakir – Mert Muldur, Akaydin, Bardakci, Ferdi Kadioglu – Yuksek, Hakan Calhanoglu (Irfan Can Kahveci 90') – Bariş Yilmaz (Kokcu 78'), Arda Guler (Kabak 90'), Kenan Yildiz – Akturkoglu. Selecționer: Vincenzo Montella
- România: I. Radu – Raţiu, Drăguşin, Burcă, Bancu – R. Marin (Fl. Tănase 66'), V. Dragomir – Man, I. Hagi (Stanciu 71'), Mihăilă (Baiaram 88') – Bîrligea (Miculescu 88'). Selecționer: Mircea Lucescu
- Cartonaşe galbene: Irfan Can Kahveci 90+2', Akturkoglu 90+3' / Dragomir 18'
- Arbitri: Francois Letexier – Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni – Benoit Bastien
- Arbitri VAR: Willy Delajod – Jerome Brisard (toţi din Franţa)