Înainte de Turcia – România, Ionuț Radu (28 de ani) are propriul său „meci“. Cel prin care trebuie să convingă stafful tehnic de disponibilitatea sa, fizică și mentală, pentru o partidă de o asemenea anvergură.

De remarcat că, până duminică seară, goalkeeperul de la Celta Vigo era văzut drept titularul postului în echipa României pentru meciul cu Turcia. Apoi, a „reușit“ să-și dea un „autogol“: mai întâi, a zis că nu vine la lot, după care a venit, totuși, marți seara!

Stoichiță despre Ionuț Radu: „Evaluare neconcludentă“

În acest moment, Mircea Lucescu are două variante pentru postul de portar. Pentru că, realist vorbind, Cătălin Căbuz (FC Argeș) nu intră în vederile selecționerului pentru titularizare. Problema e că, dacă n-ar juca Ionuț Radu din primul minut, atunci vom merge pe mâna unui goalkeeper cu un handicap, după cum Sport.ro a explicat aici.

Așadar, rămâne întrebarea: e capabil să joace Ionuț Radu, joi (ora 19:00), la Istanbul? Situația a fost comentată de Mihai Stoichiță (șeful Comisiei Tehnice FRF), în dialog cu Adrian Țone, trimisul Agerpres la Istanbul.

„Rămâne de stabilit formula de start şi să-l vadă şi pe Ionuţ Radu, pentru că aseară a stat doar 20 de minute pe teren, ceea ce este neconcludent. Nici nu puteai să forţezi, pentru că nu ştii ce are. Investigaţiile sunt făcute şi citite de doctori. Am mai avut debutanţi sau portari care nu au mai apărat luni întregi anterioare şi au jucat foarte bine, au fost printre cei mai buni“, a spus „Lippi“.

Ionuț Radu are 7 selecții în naționala mare. Mai mult a jucat pentru Under 21, unde a adunat 17 partide pe teren.