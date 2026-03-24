Cu doar câteva zile înaintea partidei, echipa națională a primit o veste proastă, după ce Ionuț Radu, portarul pe care Mircea Lucescu se baza că va antrena în meciul cu Turcia, a ieșit accidentat. Din acest motiv, Lucescu l-a chemat la lot pe Laurențiu Popescu, însă Radu insistă să apere contra Turciei, motiv pentru care a și ajuns în România.

Descoperirea medicilor de la echipa națională despre Ionuț Radu

Ionuț Radu s-a antrenat separat după ce a ajuns în cantonamentul echipei naționale. Goalkeeper-ul nu a ajuns la antrenamentul pe care naționala l-a efectuat sub comanda lui Mircea Lucescu, din cauză că avionul în care a călătorit din Spania a avut întârziere de aproximativ 50 de minute.

Radu nu a efectuat un RMN, iar în următoarele ore este exclus ca portarul să efectueze un astfel de test. Goalkeeper-ul a fost preluat de medicii echipei naționale, care îi vor urmări atent starea de sănătate, urmând să decidă dacă portarul va putea apăra în barajul cu Turcia. Conform Fanatik, la primele examinări, staff-ul medical a constatat că Ionuț Radu are un anumit disconfort în mișcări.

Din cauza contuziei suferite în meciul cu Deportivo Alaves, medicii din Spania i-au recomandat portarului să nu joace în meciul de baraj, însă Radu insistă să apere contra Turciei.

”Acum suntem toți și suntem pregătiți să #LuptamImpreuna! Ionuț Radu a ajuns în cantonamentul de la Mogoșoaia și mâine va face deplasarea la Istanbul”, a fost anunțul făcut de FRF.