Corespondență din Marbella (Spania)

Nordicii s-au impus cu 1-0, prin golul marcat de atacantul Santino Samuyiwa în minutul 15. „Tricolorii” au dominat a doua parte a meciului, au reclamat și două lovituri de la 11 metri, dar nu au reușit să puncteze pe tabelă.

Ianis Târbă, puștiul român crescut de Barcelona

Unul dintre cei mai activi jucători ai României U18 a fost Ianis Târbă, numărul 7, jucător ofensiv în vârstă de doar 17 ani. Născut în Mollerussa, în Catalonia, Târbă evoluează ca aripă stânga sau dreapta. A crescut la academia Barcelonei, iar din 2022 este legitimat la Celta Vigo.

„Am crescut, de la 5 ani, la academia Barcelonei. A fost o super experiență pentru mine, acolo am învățat foarte multe lucruri. De doi ani joc la Celta Vigo, unde mă simt foarte bine și sunt deschis să învăț lucruri noi. M-am antrenat și cu echipa mare a clubului, unde m-am apropiat de Renato Tapia, am vorbit mai mult cu el.

Este un alt nivel la echipa mare, mult diferit față de cel de la juniori. Jocul e mai rapid, mai fizic, însă m-am simțit foarte bine acolo. Chiar Rafa Benítez (n.r. - fostul antrenor de la Celta Vigo) a vorbit cu mine, m-a învățat câteva lucruri tactice, cum să mă poziționez și alte detalii tehnice care fac diferența la acel nivel”, a povestit Ianis Târbă, în exclusivitate pentru sport.ro.

Ianis Târbă, român născut în Spania: „E o onoare să-mi reprezint țara!”

Ianis Târbă este un obișnuit la loturile de juniori ale României. Tânărul fotbalist de la Celta Vigo crede că face parte dintr-o generație cu multă calitate, care trebuie să învețe să joace mai mult la rezultat. „Este o onoare mereu să vin să-mi reprezint țara. Mă simt bine cu colegii și ne pregătim pentru Campionatul European din 2025, la care vrem să participăm și să facem o figură frumoasă. Generația U18 are multă calitate. Suntem o echipă unită, o familie, ne înțelegem și ne respectăm, chiar dacă venim din locuri diferite din Europa. Singurul lucru care ne mai lipsește sunt rezultatele.

Suedezii n-au fost neapărat mai puternici fizic, dar au avut mai multă liniște după ce au dat golul și au știut cum să ne blocheze. Cred că rezultatul nu a fost cel corect, la ce s-a întâmplat pe teren. Meritam mai mult, ei au ajuns la poarta noastră o dată, în prima repriză, și-au dat gol. Noi am avut mai multe șanse, dar n-am avut nici noroc, nici n-am luat deciziile bune ca să marcăm.

În a doua repriză, am intrat foarte bine, dar ne-am frustrat puțin când am văzut că mingea n-a intrat în poartă. Am avut și un penalty, cred, în a doua repriză. Adversarul a ridicat piciorul la înălțimea gâtului meu. A fost cel puțin joc periculos, dacă nu penalty. Dar asta e, dacă așa a decis arbitrul”, a spus Târbă.

Ianis Târbă, fan Mbappe și Ronaldo. „Din România, favoritul meu e Coman!”

Ianis Târbă își dorește în următorii ani să facă pasul la echipa mare a lui Celta Vigo, apoi să joace în Premier League. „Visul meu e să joc în Anglia, echipa mea favorită este Chelsea”, a declarat tânărul „tricolor”.

„Modelul meu din fotbalul actual e Kylian Mbappe. E foarte inteligent, are schimbări bune de ritm, de direcție. Are și finalizare, e un jucător de top. Per total, Cristiano Ronaldo e fotbalistul meu preferat, aș avea foarte multe de învățat de la el, mai ales mentalitatea lui de învingător.

Florinel Coman e jucătorul meu favorit din România. Îmi place mult cum se mișcă, sezonul acesta joacă foarte bine și sunt lucruri pe care le pot învăța de la el”, a mai adăugat Ianis Târbă.

Echipa de start a României cu Suedia

România: Simon – Fălcușan (’83, Marincău), Marin (’83, Ureche), Shehait (’83, Lăpădătescu) – Szimionaș, Matei (’68, Florea) – Cercel (’59, Alexe), Păcuraru (’83, Maeschi), Călugăr – Vermeșan (’68, Pop), Târbă (’68, Dănciuțiu).

Selecționer: Ion Marin