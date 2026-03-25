Mircea Lucescu a făcut anunțul despre Ionuț Radu, înainte de Turcia - România

România înfruntă Turcia, joi, de la ora 19:00 , la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.

, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială. Învingătoarea din duelul Turcia - România va înfrunta în deplasare finala barajului cu câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo. Ultimul act al play-off-ului este programat marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Mircea Lucescu: "Sper ca Ionuț Radu să poată juca împotriva Turciei"

Radu a acuzat o accidentare la gambă în repriza secundă a meciului Celta Vigo - Alaves 3-4, disputat duminică. Portarul român a rămas pe teren până la final, iar ulterior a fost surprins șchiopătând și scos cu greu din teren.

Inițial, părea că Radu este scos din calcule pentru acțiunea echipei naționale, însă testele efectuate au arătat că portarul nu a suferit vreo leziune musculară.

În aceste condiții, Radu s-a alăturat lotului naționalei, marți seară ajungând la Mogoșoaia. Goalkeeper-ul s-a antrenat normal și miercuri seară, la antrenamentul oficial de la Istanbul.

Cu 24 de ore înainte de meci, Mircea Lucescu a transmis că speră ca Radu să fie apt și a povestit cum a decurs comunicarea cu portarul în aceste zile.

"Vom vedea dacă Radu va putea. Sper să poată. Dar dacă a vrut să vină în condițiile astea...

Eu am vorbit cu el imediat după meci. I-am zis: 'Lasă să treacă o noapte, iar după noaptea asta mai vedem, te mai gândești'. Apoi, a venit aici și sunt mulțumit că e aici", a spus Mircea Lucescu, pentru Antena Sport.