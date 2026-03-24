Ionuț Radu a ajuns în România pentru a fi evaluat de staff-ul medical al primei reprezentative, în ciuda faptului că primele examinări indicau o accidentare. Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a transmis că goalkeeper-ul nu a suferit o accidentare care să îl țină departe de gazon la meciul decisiv pentru calificarea la Mondial.

Convingerea oficialului de la FCSB

Mihai Stoica a subliniat că atitudinea portarului de la finalul meciului disputat la echipa de club a indicat mai degrabă o sperietură.

„Eu am spus că e ceva în neregulă în modul cum a ieșit. Tu, portar, nu poți să aperi cu o leziune musculară care nu te lasă să mergi nesusținut după ce se termină meciul. Nu s-a accidentat în minutul 90+4. A avut probleme cu câteva zeci de minute mai devreme. Nu are nimic și va apăra. E clar. Cred că s-a speriat. Nu neapărat că s-a victimizat. Îmi aduc aminte cum mi s-a explicat că a dat Mihăilă gol cu Elveția cu ruptură. Cu ruptură nu poți să pui piciorul în pământ. Cu ruptură nu poți să fugi. Poți să stai doar”, a spus Mihai Stoica la PrimaSport.

Lotul convocat de Mircea Lucescu

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).