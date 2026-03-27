Echipa națională a României a fost învinsă joi seară, la Istanbul, de reprezentativa Turciei, scor 0-1, în semifinala barajului pentru turneul final din 2026 din SUA, Mexic și Canada. Unicul gol al întâlnirii a fost înscris de Ferdi Kadioglu, în minutul 53, din pasa lui Arda Guler. „Tricolorii” au trecut pe lângă egalare în minutul 78. Ionuț Radu a fost integralist între buturile României.

Ușurare pentru Celta Vigo

Jurnaliștii iberici de la EstadioDeportivo au analizat rezultatul de la Istanbul dintr-o perspectivă pragmatică, concentrându-se exclusiv pe interesul clubului Celta Vigo. Portarul român plecase la lotul național acuzând un disconfort la nivelul gambei, iar spaniolii s-au temut de o eventuală ruptură musculară care l-ar fi ținut departe de teren.

„România spune adio Mondialului: deziluzie pentru Radu, ușurare pentru Celta”, titrează sursa citată.

Ibericii notează că din moment ce România a ieșit din cursa pentru Mondial și va juca doar un amical cu Slovacia în această pauză internațională, Ionuț Radu va primi liber în acest weekend. Goalkeeper-ul va reveni la antrenamentele echipei de club la începutul săptămânii viitoare, fiind apt și odihnit pentru a pregăti duelul din LaLiga împotriva Valenciei, programat duminică, 5 aprilie, pe Mestalla.