În prezent, fundașul român produce și comercializează ciorapi pentru sportivi, în special pentru fotbaliști. Afacerea este dezvoltată împreună cu cumnatul său, cei doi punând bazele brandului „RStotal”.

Steliano Filip și-a deschis afacere: „Pentru mine contează mult calitatea produsului”

Steliano Filip a explicat cum a apărut ideea afacerii și ce și-a propus prin acest proiect.

„Ideea a venit după o colaborare pe care am avut-o în trecut și, la un moment dat, am simțit că putem duce lucrurile la un alt nivel și să construim propriul nostru brand. Am vrut să venim cu un produs cât mai bun, să îmbunătățim anumite detalii și să oferim ceva de calitate pentru jucători.

Feedback-ul primit a fost foarte bun încă de la început. Am oferit produsele multor jucători din Liga 1 și din străinătate, iar faptul că am început să avem tot mai multe cereri ne-a dat încredere să dezvoltăm propriul brand, RStotal.

Pentru mine contează mult seriozitatea și calitatea produsului și îmi doresc ca brandul să crească frumos în timp”, a declarat Steliano Filip pentru Sport.ro.