EXCLUSIV Steliano Filip și-a deschis afacere! Cu ce se ocupă în prezent fostul căpitan al lui Dinamo

Fostul căpitan al lui Dinamo, Steliano Filip, s-a orientat și spre business în paralel cu fotbalul și și-a lansat propriul brand dedicat sportivilor.

În prezent, fundașul român produce și comercializează ciorapi pentru sportivi, în special pentru fotbaliști. Afacerea este dezvoltată împreună cu cumnatul său, cei doi punând bazele brandului „RStotal”.

Steliano Filip și-a deschis afacere: „Pentru mine contează mult calitatea produsului”

Steliano Filip a explicat cum a apărut ideea afacerii și ce și-a propus prin acest proiect.

„Ideea a venit după o colaborare pe care am avut-o în trecut și, la un moment dat, am simțit că putem duce lucrurile la un alt nivel și să construim propriul nostru brand. Am vrut să venim cu un produs cât mai bun, să îmbunătățim anumite detalii și să oferim ceva de calitate pentru jucători.

Feedback-ul primit a fost foarte bun încă de la început. Am oferit produsele multor jucători din Liga 1 și din străinătate, iar faptul că am început să avem tot mai multe cereri ne-a dat încredere să dezvoltăm propriul brand, RStotal.

Pentru mine contează mult seriozitatea și calitatea produsului și îmi doresc ca brandul să crească frumos în timp”, a declarat Steliano Filip pentru Sport.ro.

Steliano Filip joacă în Austria

La începutul anului 2026, Steliano Filip a semnat cu Union Edelweiss Linz, formație din liga a patra din Austria, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Mutarea a fost influențată și de viața personală, după ce soția sa s-a stabilit în Austria alături de familie, iar fotbalistul a decis să facă același pas.

În cariera sa, Steliano Filip a evoluat pentru formații precum Dinamo București, Hajduk Split, AE Larisa sau Viitorul Constanța.

De asemenea, fundașul a strâns șapte selecții pentru România și a făcut parte din lotul României la UEFA Euro 2016.

