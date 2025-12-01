VIDEO EXCLUSIV O afacere românească: expertul Premier League, Costel Pantilimon, a explicat în ce domeniu „a investit cu ochii închiși”

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Costel Pantilimon vrea să contribuie la o Românie mai sănătoasă.

Expert Premier League pentru VOYO, Costel Pantilimon (38 de ani) militează pentru un stil de viață sănătos, după retragerea din fotbalul profesionist.

Fostul portar al cluburilor engleze Manchester City, Sunderland și Watford a explicat detaliat, în emisiunea Poveștile Sport.ro, în ce afacere sută la sută românească a investit „cu ochii închiși.”

Costel Pantilimon, despre afacerea în care a investit

În continuare cu un indice de masă corporală susținut la nivelul optim, Costel Pantilimon a declarat că vrea să fie un exemplu de urmat nu doar în propria familie, ci în întreaga țară.

„Încerc să mă mențin activ, să fac sport, să am o dietă echilibrată, mai ales că, atunci când joci, ești obișnuit să consumi foarte multe calorii, să mănânci foarte multe calorii. Acum nu mai e cazul, nu mai consum foarte mult, înseamnă că nu trebuie să mai mănânc foarte mult. Încerc să păstrez un echilibru. Copiii fac ce văd în casă. E important să fim exemple bune,” a declarat Costel Pantilimon, în emisiunea Poveștile Sport.ro. 

„Apropo de a avea o dietă echilibrată, m-am asociat cu un partener român în a dezvolta produse naturiste, bazate 70% pe miere de albine. Sunt trei produse care au diverse beneficii; unul este pentru imunitate, ceea ce, în momentul de față, cred că toată lumea are nevoie de o imunitate ridicată, mai ales că trăim într-un mediu cu mulți factori poluanți, un mediu din ce în ce mai nociv pentru sănătatea noastră. Un alt produs este pentru piele, iritații, psoriazis. Eu pot să fiu subiectiv, dar e un produs uimitor, iar un alt produs e pentru regenerarea părului. Avem din ce în ce mai mult acces la chimicale, ni se impune din ce în ce mai mult să cumpărăm aceste produse, iar noi am încercat să venim, în completare, să aducem niște produse sănătoase, fabricate sută la sută în România, cu mierea noastră.

Încercăm să intrăm pe piața noastră și să îi facem pe oameni să înțeleagă că, într-adevăr, produsele sunt bune, au dat roade. Credem foarte mult în ce producem. 

Partenerul meu a trecut prin niște probleme de sănătate și așa s-a întâmplat să se dezvolte aceste produse. Până în ziua de astăzi, e bine, sănătos, duce o viață bună. Lucrurile astea m-au încurajat să le ofer și celorlalți oameni din societate,” a precizat Costel Pantilimon, despre firma THS Organic, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Un tratament făcut la Sunderland l-a ghidat spre această investiție

Pantilimon s-a declarat răbdător în ceea ce privește rezultatele investițiilor făcute.

„La început, investiția a fost făcută cu ochii închiși. La Sunderland, am urmat un tratament pe bază de miere de albine, propolis, curcuma, pentru creșterea imunității. Începusem să cunosc ce înseamnă aceste beneficii.

În primii cinci ani, nu mă gândesc la rezultatele investițiilor. Concurăm cu mediul pharma, mediul beauty și chiar cu mediul alimentar. Dar, de când am intrat și pe piața românească, lumea începe să reacționeze, răspunsurile sunt foarte bune, e un pas înainte,” a anunțat Costel Pantilimon, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

