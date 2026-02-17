OFICIAL Incredibil! Unde a semnat Steliano Filip, la doar 31 de ani: „Servus!”

Incredibil! Unde a semnat Steliano Filip, la doar 31 de ani: „Servus!"
Steliano Filip a făcut pasul spre fotbalul amator.

steliano filipDinamoLotus Baile Felixunion edelweiss
La 31 de ani, fostul fundaș stânga al Dinamo București a semnat cu o echipă de amatori din Austria, Union Edelweiss, după ce în vară evoluase pentru CS Lotus Băile Felix în Liga 3.

Steliano Filip a semnat cu o echipă de amatori din Austria

Anunțul oficial a fost făcut marți, 17 februarie, printr-o postare pe Instagram, în care clubul a scris simplu: „Servus, Steliano”. 

Decizia jucătorului de a se muta în Austria este legată de familie, părinții soției sale locuind în această țară.

În actualul sezon, Filip a adunat 585 de minute în 10 meciuri pentru Lotus Băile Felix, marcând 3 goluri.

De-a lungul carierei sale, a evoluat pentru cluburi precum LPS Banatul, Avicola Buziaș, FC Maramureș, Dinamo București, Hajduk Split, Dunărea Călărași, AE Larisa, Viitorul Constanța, Mezokovezd și CS Lotus Băile Felix.

