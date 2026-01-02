GALERIE FOTO Ieșită din top 400 WTA, Ana Bogdan a luat o primă decizie majoră, după retragerea din tenis

Ieșită din top 400 WTA, Ana Bogdan a luat o primă decizie majoră, după retragerea din tenis Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ana Bogdan (33 de ani) a luat o primă hotărâre importantă, după retragerea cel puțin temporară din tenis.

TAGS:
Ana BogdanTenisretragerepilatesyogaAfacere
Din articol

Șaisprezece meciuri oficiale a jucat Ana Bogdan în circuitul WTA, în 2025, an în care și-a anunțat retragerea pe termen nedeterminat din tenis.

Accidentările la gleznă și genunchi au convins-o pe jucătoarea din Sinaia să își oprească activitatea în tenisul profesionist, o pauză care se poate transforma în retragere definitivă, în următoarea perioadă.

Ana Bogdan își continuă viața în jurul sportului

„Nu văd viaţa ca pe o luptă. Nu văd viaţa ca pe un război. Viaţa nu este asta. Viaţa este bucuria de a fi şi de a co-crea împreună cu Universul,” anunța Ana Bogdan, în vară, iar începutul anului 2026 o vede concretizându-și această viziune într-un nou proiect.

Accidentările au condus-o către o retragere cel puțin temporară din tenis

„2025 a fost călătoria care m-a întors la mine însămi. Anul acesta a fost despre Ana - cea fără rezultate, fără trofee aduse acasă, fără succes sau loc ocupat în clasament, fără faimă, fără conturi bancare sau orice alt număr ori lucru material care ar putea exista.

A fost anul în care am simțit că avea să aibă loc o schimbare majoră în viața mea. Am putut să văd asta venind și să mă opresc, să iau o pauză. Să înțeleg ce se petrece cu mine, cine sunt, ce vreau cu adevărat.

Nu am avut curajul să o fac în felul în care am simțit să o fac, pentru că mereu exista graba de la un turneu la altul. Dar accidentarea la genunchi m-a ajutat. Dacă eu nu am putut să spun 'stop', a făcut-o corpul meu,” a scris Ana Bogdan, pe Instagram, la cumpăna dintre ani.

Din această incertitudine, dar și preocupare pentru starea fizică, Ana Bogdan a făcut primii pași într-o direcție pe care vrea să o dezvolte în viața sa, indiferent dacă ar urma să revină în tenis ori nu: reconectarea cu sinele și o viață trăită în armonie cu propriul corp și natura.

Ana Bogdan militează pentru pilates și yoga

În acest sens, Ana Bogdan a co-fondat în Cluj-Napoca un centru de pilates și yoga destinat femeilor, „un loc unde mintea și corpul se aliniază prin mișcare conștientă.”

În curând, jucătoarea de tenis va deschide în București un al doilea loc în care va încuraja mișcarea, în rândul femeilor.

Ana Bogdan

  • Ana bogdan portret alb negru
×
Ana Bogdan / Foto: Imago
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Ana a ajuns acasă.” Reflexia făcută la final de 2025

La finalul anului 2025, Ana Bogdan a mărturisit că a trăit și clipa în care nu a mai simțit nimic atunci când a privit în urmă la realizările mari semnate în tenis.

De trei ori câștigătoare în turnee WTA 125k - de două ori la Iași și o dată la Parma -, Ana Bogdan începe 2026 neștiind dacă va mai juca vreodată în cricuitul WTA.

„A existat un moment în care m-am uitat la cele mai dragi trofee și nu am mai simțit nimic. Da, eram recunoscătoare pentru tot ce am realizat, dar mi-am dat seama că exista un mare gol înăuntru, pentru că mereu am urmărit clasament, trofee, rezultate. Și, în tot acest timp, m-am pierdut pe mine din vedere.

Am produs rezultate din fugă, din greutăți, din suferință, din lipsuri. Din 'așa trebuie să faci' și din 'asta trebuie să faci.'

Acum creez din abundență, din interior, cu bucurie. O creație completă, tipul de creație care vine de la Dumnezeu,” a scris Ana Bogdan, pe Instagram.

În 2024, Ana Bogdan a jucat finala Openului Transilvaniei, turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca. Românca a fost învinsă de Karolina Pliskova, în ultimul act al întrecerii, scor 6-4, 6-3.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO
Revelionul &icirc;n Coreea de Nord, &icirc;n imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi &icirc;n Phenian | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Bomba startului de an &icirc;n Superligă! Valentin Țicu semnează cu formația care vrea titlul
Bomba startului de an în Superligă! Valentin Țicu semnează cu formația care vrea titlul
Costel Pantilimon a numit cel mai &icirc;n formă portar rom&acirc;n: &rdquo;E &icirc;ntr-un moment bun și avem nevoie de el la națională&rdquo;
Costel Pantilimon a numit cel mai în formă portar român: ”E într-un moment bun și avem nevoie de el la națională”
Mihai Rotaru dă lovitura cu un transfer de marcă: 1,3 milioane de euro!
Mihai Rotaru dă lovitura cu un transfer de marcă: 1,3 milioane de euro!
Lamine Yamal, OUT!
Lamine Yamal, OUT!
Basarab Panduru, fără milă pentru eroul lui Gigi Becali: &bdquo;Nu era de FCSB&rdquo;
Basarab Panduru, fără milă pentru eroul lui Gigi Becali: „Nu era de FCSB”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Revoluția lui Chivu! Șapte jucători, OUT de la Inter Milano

Revoluția lui Chivu! Șapte jucători, OUT de la Inter Milano

Gigi Becali a anunțat primul transfer pregătit de FCSB pentru 2026: &bdquo;100%! Plătesc bani&rdquo;

Gigi Becali a anunțat primul transfer pregătit de FCSB pentru 2026: „100%! Plătesc bani”

Decizia luată de fanii lui Chelsea după ce au aflat despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu

Decizia luată de fanii lui Chelsea după ce au aflat despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu

Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge &icirc;n Liga 2: &rdquo;Le-am zis că aș veni la ei!&rdquo;

Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge în Liga 2: ”Le-am zis că aș veni la ei!”

Golgheterul din Liga 2, aproape de transferul &icirc;n Superliga! Ce echipă &icirc;l dorește

Golgheterul din Liga 2, aproape de transferul în Superliga! Ce echipă îl dorește

Se face deja mutarea anului 2026?! Radu Drăgușin, cerut cu insistență de Cristi Chivu

Se face deja mutarea anului 2026?! Radu Drăgușin, cerut cu insistență de Cristi Chivu



Recomandarile redactiei
Bomba startului de an &icirc;n Superligă! Valentin Țicu semnează cu formația care vrea titlul
Bomba startului de an în Superligă! Valentin Țicu semnează cu formația care vrea titlul
Costel Pantilimon a numit cel mai &icirc;n formă portar rom&acirc;n: &rdquo;E &icirc;ntr-un moment bun și avem nevoie de el la națională&rdquo;
Costel Pantilimon a numit cel mai în formă portar român: ”E într-un moment bun și avem nevoie de el la națională”
Mihai Rotaru dă lovitura cu un transfer de marcă: 1,3 milioane de euro!
Mihai Rotaru dă lovitura cu un transfer de marcă: 1,3 milioane de euro!
Un fotbalist, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția &icirc;n noaptea de Revelion: &rdquo;Suntem profund afectați și șocați&rdquo;
Un fotbalist, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția în noaptea de Revelion: ”Suntem profund afectați și șocați”
Nu o vede pe FC Botoșani candidată la titlu: &bdquo;Ar fi un miracol și play-off-ul&rdquo;
Nu o vede pe FC Botoșani candidată la titlu: „Ar fi un miracol și play-off-ul”
Alte subiecte de interes
Ana Bogdan e &icirc;n sferturile de finală la Cleveland! Cu cine se luptă pentru semifinale
Ana Bogdan e în sferturile de finală la Cleveland! Cu cine se luptă pentru semifinale
Ana Bogdan rupe normele! Rom&acirc;nca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Nu-și fac treaba prea bine! Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai &icirc;nțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai &icirc;nalt nivel și portarul rom&acirc;n pe care &icirc;l remarca
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
CITESTE SI
Accident grav pe DN1, &icirc;n județul Sibiu. Cinci persoane rănite au fost transportate la spital. Cum s-a produs. FOTO

stirileprotv Accident grav pe DN1, în județul Sibiu. Cinci persoane rănite au fost transportate la spital. Cum s-a produs. FOTO

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Tragedia din Elveția: Peste 140 de morți și răniți. &bdquo;Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea &icirc;n m&acirc;ini o lum&acirc;nare&rdquo;

stirileprotv Tragedia din Elveția: Peste 140 de morți și răniți. „Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea în mâini o lumânare”

Zeci de morți și 100 de răniți după o explozie &icirc;n stațiunea elvețiană Crans-Montana, &icirc;n noaptea de Anul Nou | VIDEO

stirileprotv Zeci de morți și 100 de răniți după o explozie în stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!