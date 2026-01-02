Șaisprezece meciuri oficiale a jucat Ana Bogdan în circuitul WTA, în 2025, an în care și-a anunțat retragerea pe termen nedeterminat din tenis.

Accidentările la gleznă și genunchi au convins-o pe jucătoarea din Sinaia să își oprească activitatea în tenisul profesionist, o pauză care se poate transforma în retragere definitivă, în următoarea perioadă.

Ana Bogdan își continuă viața în jurul sportului

„Nu văd viaţa ca pe o luptă. Nu văd viaţa ca pe un război. Viaţa nu este asta. Viaţa este bucuria de a fi şi de a co-crea împreună cu Universul,” anunța Ana Bogdan, în vară, iar începutul anului 2026 o vede concretizându-și această viziune într-un nou proiect.

Accidentările au condus-o către o retragere cel puțin temporară din tenis

„2025 a fost călătoria care m-a întors la mine însămi. Anul acesta a fost despre Ana - cea fără rezultate, fără trofee aduse acasă, fără succes sau loc ocupat în clasament, fără faimă, fără conturi bancare sau orice alt număr ori lucru material care ar putea exista.

A fost anul în care am simțit că avea să aibă loc o schimbare majoră în viața mea. Am putut să văd asta venind și să mă opresc, să iau o pauză. Să înțeleg ce se petrece cu mine, cine sunt, ce vreau cu adevărat.

Nu am avut curajul să o fac în felul în care am simțit să o fac, pentru că mereu exista graba de la un turneu la altul. Dar accidentarea la genunchi m-a ajutat. Dacă eu nu am putut să spun 'stop', a făcut-o corpul meu,” a scris Ana Bogdan, pe Instagram, la cumpăna dintre ani.

Din această incertitudine, dar și preocupare pentru starea fizică, Ana Bogdan a făcut primii pași într-o direcție pe care vrea să o dezvolte în viața sa, indiferent dacă ar urma să revină în tenis ori nu: reconectarea cu sinele și o viață trăită în armonie cu propriul corp și natura.

Ana Bogdan militează pentru pilates și yoga

În acest sens, Ana Bogdan a co-fondat în Cluj-Napoca un centru de pilates și yoga destinat femeilor, „un loc unde mintea și corpul se aliniază prin mișcare conștientă.”

În curând, jucătoarea de tenis va deschide în București un al doilea loc în care va încuraja mișcarea, în rândul femeilor.

