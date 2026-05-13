EXCLUSIV Fostul conducător din Bănie a văzut surpriza plănuită de Universitatea Craiova și a spus-o tare: „Merită tot respectul!”

Fostul conducător din Bănie a văzut surpriza plănuită de Universitatea Craiova și a spus-o tare: „Merită tot respectul!” Cupa Romaniei
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se întâlnesc miercuri, de la ora 20:00, în finala Cupa României, partidă care poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
Universitatea CraiovaU ClujMarcel PopescuIon Oblemenco
Din articol

Finala programată la Stadionul Municipal Sibiu are o încărcătură specială pentru olteni. Data de 13 mai coincide cu ziua în care s-a născut legenda Craiovei, Ion Oblemenco, iar clubul din Bănie pregătește momente speciale în memoria unuia dintre cele mai importante simboluri din istoria Științei.

Universitatea Craiova va purta tricouri cu chipul lui Oblemenco: „Merită tot respectul!”

Dacă timpul ar fi avut răbdare, Ion Oblemenco ar fi împlinit astăzi 81 de ani. La derby-ul cu Universitatea Cluj, jucătorii Craiovei vor intra pe teren purtând tricouri speciale dedicate celui al cărui nume este purtat și acum de stadionul din Bănie.

Surpriza plănuită de oficialii Universității Craiova l-a impresionat și pe fostul conducător al clubului, Marcel Popescu, arhitectul ultimei echipe campioane din Bănie.

„Universitatea Craiova joacă în ziua în care Nelu Oblemenco ar fi împlinit 81 de ani. Am auzit că va juca cu tricouri personalizate. Este un gest nobil din partea clubului. Merită tot respectul și considerația”, a declarat Marcel Popescu pentru Sport.ro.

  • Marcel Popescu, ținând în mână un tricoul al Universității Craiova

Finalul sezonului se anunță incendiar pentru cele două formații. După duelul din finala Cupei, Craiova și „U” Cluj se vor întâlni din nou duminică, de la ora 20:30, pe Stadionul Ion Oblemenco, într-un meci considerat decisiv pentru lupta la titlu.

Interesul fanilor este uriaș, iar arena din Bănie va fi plină. Cele aproape 31.000 de bilete disponibile au fost epuizate rapid, în timp ce aproximativ 5% dintre tichete au fost rezervate suporterilor clujeni, conform regulamentului.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
MM Stoica a numit cel mai bun jucător din Superliga: ”E greu să-l compari cu cineva”
MM Stoica a numit cel mai bun jucător din Superliga: ”E greu să-l compari cu cineva”
Tottenham pregătește transferul verii! Mutare bombă dacă scapă de retrogradare
Tottenham pregătește transferul verii! Mutare bombă dacă scapă de retrogradare
Ioan Ovidiu Sabău a dat verdictul: „Cel mai bun din România”
Ioan Ovidiu Sabău a dat verdictul: „Cel mai bun din România”
ULTIMELE STIRI
Jurnalista atacată de Florentino Perez a rupt tăcerea: ”Nu îmi revin din uimire!”
Jurnalista atacată de Florentino Perez a rupt tăcerea: ”Nu îmi revin din uimire!”
Pe cine mizează Emil Boc în „U” Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României: „Va face diferența”
Pe cine mizează Emil Boc în „U” Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României: „Va face diferența”
Un actor celebru a devenit fotbalist profesionist la 35 de ani! Când poate debuta
Un actor celebru a devenit fotbalist profesionist la 35 de ani! Când poate debuta
Floyd Mayweather se antrenează ca un nebun și la 49 de ani! Cum arată boxerul neînvins din Michigan
Floyd Mayweather se antrenează ca un nebun și la 49 de ani! Cum arată boxerul neînvins din Michigan
Craiova, pierdere imensă înainte de finala cupei: atacantul cu 13 goluri, în afara lotului!
Craiova, pierdere imensă înainte de finala cupei: atacantul cu 13 goluri, în afara lotului!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
"Sunt naturali?" Noua prezentatoare de la Real Madrid îi pune pe jar pe spanioli: "Cât de sexy ești!"

"Sunt naturali?" Noua prezentatoare de la Real Madrid îi pune pe jar pe spanioli: "Cât de sexy ești!"

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA

Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA

Florentino Perez a dat cărțile pe față după bătaia dintre Valverde și Tchouameni: ”Vor fi dați afară!”

Florentino Perez a dat cărțile pe față după bătaia dintre Valverde și Tchouameni: ”Vor fi dați afară!”



Recomandarile redactiei
U Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României, de la ora 20:00: avem echipele de start
U Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României, de la ora 20:00: avem echipele de start
Jurnalista atacată de Florentino Perez a rupt tăcerea: ”Nu îmi revin din uimire!”
Jurnalista atacată de Florentino Perez a rupt tăcerea: ”Nu îmi revin din uimire!”
Lazio - Inter, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma: noapte albă în oraș! Anunțul autorităților
Lazio - Inter, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma: noapte albă în oraș! Anunțul autorităților
Prietenul lui Lukic a dezvăluit un moment cumplit din viața atacantului U Cluj: ”Craiova a spus că Jovo nu merită! Soția lui era însărcinată în luna a noua!”
Prietenul lui Lukic a dezvăluit un moment cumplit din viața atacantului U Cluj: ”Craiova a spus că Jovo nu merită! Soția lui era însărcinată în luna a noua!”
Pe cine mizează Emil Boc în „U” Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României: „Va face diferența”
Pe cine mizează Emil Boc în „U” Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României: „Va face diferența”
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Marcel Popescu a plecat de la Universitatea Craiova
Marcel Popescu a plecat de la Universitatea Craiova
Marcel Popescu, declarat Cetățean de Onoare al Corabiei! Cum a reacționat președintele Universității Craiova
Marcel Popescu, declarat Cetățean de Onoare al Corabiei! Cum a reacționat președintele Universității Craiova
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!