Finala programată la Stadionul Municipal Sibiu are o încărcătură specială pentru olteni. Data de 13 mai coincide cu ziua în care s-a născut legenda Craiovei, Ion Oblemenco, iar clubul din Bănie pregătește momente speciale în memoria unuia dintre cele mai importante simboluri din istoria Științei.

Universitatea Craiova va purta tricouri cu chipul lui Oblemenco: „Merită tot respectul!”

Dacă timpul ar fi avut răbdare, Ion Oblemenco ar fi împlinit astăzi 81 de ani. La derby-ul cu Universitatea Cluj, jucătorii Craiovei vor intra pe teren purtând tricouri speciale dedicate celui al cărui nume este purtat și acum de stadionul din Bănie.

Surpriza plănuită de oficialii Universității Craiova l-a impresionat și pe fostul conducător al clubului, Marcel Popescu, arhitectul ultimei echipe campioane din Bănie.

„Universitatea Craiova joacă în ziua în care Nelu Oblemenco ar fi împlinit 81 de ani. Am auzit că va juca cu tricouri personalizate. Este un gest nobil din partea clubului. Merită tot respectul și considerația”, a declarat Marcel Popescu pentru Sport.ro.