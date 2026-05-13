Contractul vârfului polonez cu formația catalană expiră pe 30.06.2026. Angajamentul are o clauză de prelungire automată între părți, însă Barcelona și Lewandowski nu s-au înțeles până acum în acest sens.

Robert Lewandowski, dorit de FC Porto

De situația atacantului vor să profite mai multe cluburi. FC Porto este ultima echipă intrată pe lista urmăritoarelor lui Robert Lewandowski, după cum notează publicația Sky Sports, citată de Transfer News Live.

Discuțiile între Lewandowski și FC Porto nu au avansat în momentul de față și nimic nu a fost stabilit. Gigantul portughez este însă dispus, potrivit sursele citate, să forțeze o mutare spectaculoasă.

Lewandowski, deturnat din drumul către Arabia Saudită?!

Anterior, Sport.es a notat că Robert Lewandowski va merge în Arabia Saudită, după ce își va încheia contractul cu Barcelona în această vară.

Agentul jucătorului, Pini Zahavi, i-a adus o ofertă de la un club din zona golfului, dar numele echipei nu este cunoscut încă.

Atacantul polonez a marcat 18 goluri și a oferit patru pase decisive în 43 de meciuri jucate în acest sezon pentru Barcelona. Robert Lewandowski este cotat la 8 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.