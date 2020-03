"Stati in casa, romani! Asa vom putea iesi in siguranta cat mai curand." Cum se pregateste Puscas in Anglia si cand va reveni la antrenamentele echipei

George Puscas se antreneaza singur in Anglia si a transmis un nou mesaj romanilor.

Atacantul lui Reading se pregateste singur acasa si a vorbit despre situatia din Anglia din cauza pandemiei de coronavirus.

Puscas spune ca in Anglia de abia acum au inceput sa se ia masuri serioase, fiind inchise scoilile, magazinele si restaurantele, iar lumea incepe sa trateze mult mai serios lucrurile:

"A fost liniste pana ieri. Ne-am antrenat luni si marti, miercuri am fost liberi, iar joi am fost anuntati sa nu ne mai prezentam la baza de pregatire. Ni s-a spus ca nu vom mai face antrenamente urmatoarele opt zile, cel putin. Cam toate cluburile au procedat similar.

Acum au inceput si aici masuri drastice. Sa se inchida scoli, magazine, restaurante. Lumea a inceput sa fie mai atenta si sa nu mai iasa pe strada. Pana zilele trecute nu parea a fi perceput drept ceva foarte grav", a spus George Puscas pentru FRF.

"Autoritatile romane au procedat corect si repede!"

Internationalul roman este de parere ca autoritatile din Romania s-au miscat rapid si din fericire lucrurile de la noi din tara nu sunt atat de grave precum in tarile din vestul Europei:

"Cred ca autoritatile romane au procedat corect si repede. Slava Domnului! Nu avem situatia din Italia si Spania, sper sa nici nu ajungem acolo.

Eu am grija de igiena personala, ma spal foarte des pe maini. Am grija sa nu intru in contact cu nimeni, iar din casa mai ies doar daca am neaparat nevoie sa cumpar ceva, iar cand o fac, pastrez distanta de alti oameni.

Locuiesc intr-o zona linistita, neaglomerata, si voi putea iesi sa alerg fara sa fiu nevoit sa intru in contact cu cineva. Exercitiile pe care le-as fi facut in sala de fitnes le voi adapta astfel incat sa le pot face acasa. Mai este si dieta, dar eu oricum aveam un stil de viata sanatos si nu trebuie sa imi impun ceva anume", a mai spus Puscas.

"Amanarea EURO era singura solutie."

Puscas spune ca decizia mutarii Campionatului European in vara viitoare este una normala si care nu l-a surpris:

"Era singura solutie. Nu avem ce sa facem. Sa speram ca planul acesta va putea fi pus in practic. Trebuie sa fim bine pregatiti la ora meciului ca sa ne calificam la Campionatul European.

Romanilor pot doar sa le transmit gandurile mele bune si pline de speranta ca vom trece cu bine prin aceasta incercare. Insa, cele mai importante mesaje in aceasta perioada sunt transmise de autoritati. Asa ca ii rog din suflet sa tina cont de ele! Nu e vorba doar de noi, e vorba si de toti cei apropiati noua. Stati in casa, romani, ca sa putem iesi afara in siguranta cat mai curand!", a incheiat George Puscas.