George Puscas scrie istorie la Reading! Recordul fantastic reusit de atacantul roman

George Puscas s-a reintalnit cu golul, iar acum nu se mai opreste din inscris.

Atacantul roman are un sezon exploziv in Anglia, dupa un inceput in forta, a urmat o perioada de seceta, in care nu mai reusea sa inscrie, iar fanii cereau clubului sa il lase sa plece. Insa, cum lucrurile iau o turnura neasteptata in viata intotdeauna, George Puscas a profitat de calitatile sale si de foamea de gol, iar acum nu se mai opreste din marcat.

A reusit sa inscrie 4 goluri in ultimele 5 meciuri pe care le-a jucat in tricoul lui Reading, asigurandu-si astfel locul in lotul convocat de Mirel Radoi pentru barajul cu Islanda.

De asemenea, Puscas a inceput sa doboare recorduri, atat personale cat si pentru echipa de club. Atacantul a ajuns la 11 goluri in acest sezon, mai multe decat oricare alt sezon din cariera si a devenit cel mai bun marcator al lui Reading din ultimii 8 ani, de la Adam Le Fondre, cel care a inscris 12 goluri in sezonul 2011-2012.

11 - George Pușcaș has scored more goals in his debut season for Reading than any other player for the club in the last 8 seasons (since Adam Le Fondre in 2011/12 with 12). ???????????? #readingfc pic.twitter.com/A94pYvtf4o — Talk Reading (@TalkReading) March 5, 2020

Perioada fantastica pe care o traverseaza i-a castigat si simpatia fanilor, care nu cu mult timp in urma il voiau ca plecat. Acum i-au compus un cantec, pe care l-au cantat la ultimul meci.

Tweet George Puscas reading