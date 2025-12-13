Mohamed Salah (33 de ani) a revenit în lot după un conflict cu antrenorul Arne Slot. Egipteanul a fost inclus în echipă, dar a început de pe banca de rezerve cu Brighton.



Antrenorul lui Liverpool a luat decizia de a-l trimite pe Salah în teren încă din minutul 26, în locul accidentatului Joe Gomez. Cel mai probabil, acesta ar fi intrat oricum, dar pe parcursul reprizei secunde.



Mohamed Salah a revenit pe teren la Liverpool



Salah, care va intra, din iarnă, în ultimele șase luni de contract, a fost ovaționat de publicul de pe Anfield, după ce în meciul din Champions League, cu Inter Milano (1-0), a fost lăsat în afara lotului.



Slot a lăsat de înțeles încă de la conferința de presă de vineri dimineață că și-ar dori ca situația lui Salah să se rezolve: "Nu am niciun motiv să nu vreau să rămână. Voi avea o conversație cu Mo. Rezultatul acelei conversații va stabili cum vor arăta lucrurile sâmbătă", a declarat managerul lui Liverpool.



Rămâne însă de văzut cum va arăta viitorul lui Salah pe termen lung. Egipteanul va pleca la Cupa Africii pe Națiuni imediat după partida cu Brighton, astfel că va rata ultimele meciuri ale lui Liverpool din 2025, dar și primele din 2026.



Echipele de start din Liverpool - Brighton:

