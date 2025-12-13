Nou-promovata din La Liga l-a transferat pe Moldovan în vară, sub formă de împrumut de la Atletico Madrid, dar portarul român nu a reușit să se impună și a pierdut, astfel, și contactul cu echipa națională. Fostul portar al Rapidului vrea o nouă provocare și ar putea reveni în Italia, acolo unde a mai jucat pentru Sassuolo.



Horațiu Moldovan ar putea reveni în Italia, la Empoli



Moldovan ar putea fi trimis de Atletico Madrid la Empoli, fosta echipă a lui Răzvan Marin, în prezent pe locul zece în Serie B, scriu italienii de la pianetaempoli.it.



Rămâne de văzut dacă transferul s-ar realiza definitiv sau sub formă de împrumut. Dacă se va transfera la Empoli, Horațiu Moldovan va fi din nou coleg cu Rareș Ilie, cu care a împărțit vestiarul și la Rapid.



După ce a plecat în străinătate, de la Rapid, Horațiu Moldovan a bifat, în tricoul lui Sassuolo, cel mai bun sezon al său. A reușit promovarea în Serie A și a evoluat în 27 de meciuri în liga secundă a Italiei, fiind titular incontestabil.



Horațiu Moldovan a bifat un singur meci de la transferul la Real Oviedo, în Copa del Rey, pierdut cu Ourense CF, scor 4-2.



Portarul român este cotat la 2,2 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.

