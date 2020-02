"Scapati de el in vara!" Fanii lui Reading NU IL MAI VOR pe George Puscas! Reactii DURE dupa ultimul meci al lui Reading

George Puscas a primit un nou val de critici dupa meciul din Cupa cu Cardiff.

Reading a remizat cu Cardiff in timpul regulamentar, 3-3, din FA Cup, insa s-a impus la loviturile de departajare, 4-1. George Puscas a inceput meciul titular, insa si-a creat o singura ocazie de gol in cele 45 de minute jucate si a fost schimbat imediat la inceputul reprizei a doua.

Adus de la Inter Milano in vara, jucatorul venea ca o promisiune letala in atacul englezilor, insa a dezamagit constant prin prestatiile sale, iar fanii nu il mai vor la echipa. Romanul a fost criticat si de presa locala, care i-a acordat cea mai mica nota din meciul de aseara, 3.

"A avut o lovitura de cap decenta care s-a dus pe directia portarului, insa doar atat. Romanul nu a intrat deloc in ritmul meciului. Mingea a sarit constant din el si a pierdut mereu posesia. Bine ca a iesit dupa prima repriza", au scris cei de la BerkshireLive.

Cu toate astea, antrenorul lui Reading nu da vina pe jucatorul roman si acuza ca jocul intregii echipe a fost slab.

"In prima repriza am fost foarte departe de ce ma asteptam, am jucat prost si am ridicat vocea in vestiar, cu cuvinte dur. Am facut doua schimbari, dar nu cred ca cei inlocuiti au fost mai slabi decat restul", a declarat Mark Bowen, antrenorul lui Reading.

"Scapati de el in vara!"

Fanii au reactionat dur pe retelele de socializare la adresa lui George Puscas dupa meciul slab pe care l-a facut, cerand clubului sa il lase sa plece in vara.

"Nu pot sa cred ca sunt certat pentru ca spun ca Puscas este cel mai prost transfer al nostru, ingrozitor jucator", a scris un fan.

"Puscas este in realitate atat de slab, se afla la echipa gresita", a scris un altul.

"Sa joci cu Puscas astazi suna ca si cum joci in 10 oameni. Probabil ar fi mai bine sa joci in 10, cel putin nu poate pierde mingea", a scris un alt fan.

"Inca 45 de minute sub medie pentru Puscas. Scapati de el in vara", a scris un fan.

"Puscas nu a facut absolut nimic. Ma bucur ca a iesit".



"Incep sa imi pierd rabdarea cu Puscas. Trebuie sa inceapa sa faca mai mult".