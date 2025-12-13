Sorin Paraschiv (44 de ani) a acordat, în exclusivitate pentru Sport.ro, un interviu în care a discutat despre situația de la FCSB după succesul spectaculos cu Feyenoord (4-3).

Opinia lui Sorin Paraschiv despre Mihai Toma, după FCSB - Feyenoord 4-3

„Tigrul” a discutat și despre Mihai Toma (18 ani), autorul golului de 2-3 cu Feyenoord, prima reușită din cariera sa la nivel de seniori.

Paraschiv a admins că Toma este un jucător de perspectivă, cu calități bune, însă a subliniat că nu îi vede „un profil foarte strălucit” din cauza staturii.

Toma măsoară doar 1,72 metri, iar Paraschiv consideră că fizicul reprezintă un element important în fotbalul din zilele noastre.

Paraschiv: „Nu îi văd un profil foarte strălucit”

„La gol, Cisotti i-a dat o centrare foarte bună. Nu a trebuit să se înalțe foarte mult, să facă ceva foarte greu, Toma. A fost o centrare chiar pe capul lui. Aici multe merite i-aș aduce și lui Cisotti pentru assist-ul perfect.

Toma este un băiat de viitor. Are niște calități bune. Este tânăr. Ați văzut că este și el inconstant, și este normal să fie așa pentru că are 18 ani. Cu acești tineri trebuie să ai răbdare. Deja are un an de când joacă. Este un băiat de viitor.

Nu îi văd un profil foarte mare, foarte strălucit. În fotbalul de astăzi contează foarte mult, din punctul meu de vedere, și talia. El nu are o talie foarte bună, dar poate să compenseze cu alte calități”, a declarat Sorin Paraschiv, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

Sorin Paraschiv a făcut junioratul la Steaua București între anii 1992 - 2000, după are a fost promovat la echipa mare. „Tigrul” a continuat neîntrerupt până în 2007 la FCSB.