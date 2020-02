"A oferit un inceput de vis!" Ce nota a primit George Puscas dupa golul marcat impotriva celor de la West Bromiwch si ce spune antrenorul lui Reading despre prestatia atancatului roman: "Era clar"

Ce nota a primit George Puscas dupa meciul cu WBA.

Atacantul roman, George Puscas, a marcat pentru Reading in meciul disputat pe teren propriu impotriva celor de la West Bromwich Albion. Acesta a deschis scorul din penalty in minutul 11 al partidei, dupa o executie perfecta de la punctul var. WBA a revenit in meci si a intors scorul prin golurile marcate Pereira si Bartley, iar trupa lui Puscas a pierdut meciul.

Dupa partida, cei de la GetReading au analizat prestatia lui Puscas si i-au oferit nota 6. Totodata si antrenorul celor de la Reading, Mark Bowen, s-a aratat incantat de prestatia internationalului roman.

"Si-a pastrat calmul pentru a oferi echipei un inceput de vis prin lovitura de la 11 metri ca l-a trimis pe Johnstone in directia gresita. A fost un inceput bun de meci pentru roman, insa influenta lui asupra partidei s-a diminuat pe masura ce meciul a progresat", scriu cei de la GetReading.



"Sunt foarte fericit pentru George. Era clar de la inceput ca el va executa penalty-ul. Sunt multumit de munca pe care a depus-o si a facut multe lucruri bune in acest meci", a declarat Mark Bowen, antrenorul celor de la Reading.