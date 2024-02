Gennaro Gattuso, dat afară de Olympique Marseille! Cine e favorit să-l înlocuiască 

Clubul francez de fotbal Olympique Marseille a decis să renunţe la serviciile antrenorului Gennaro Gattuso, după eşecul suferit duminică pe terenul formaţiei Brest (0-1), anunţă mass-media franceză.

"Ca o consecinţă directă a crizei pe care o traversează clubul, antrenorul italian şi stafful său au fost disponibilizaţi în această dimineaţă de luni. Înfrângerea de la Brest, în superioritate numerică timp de peste 30 de minute, a fost aşadar una prea mare pentru Gennaro Gattuso", scrie ziarul La Provence, adăugând că italianul şi stafful său "nu vor fi pe bancă împotriva formaţiei Şahtior Doneţk, joi seara", în Europa League.

Gennaro Gattuso a fost angajat de Olympique Marseille în urmă cu ceva mai mult de cinci luni, după plecarea bruscă a lui Marcelino. În 24 de meciuri disputate sub comanda fostului internaţional italian, echipa din sudul Franţei a înregistrat 9 victorii, 8 remize şi 7 înfrângeri, aflându-se în prezent pe locul 9 în Ligue 1.

