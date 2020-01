Mourinho ii decide VIITORUL lui George Puscas! Anunt de ultima ora in Anglia: transferul se poate face in cateva zile

Puscas n-a prins lotul azi, la 1-1 in Cupa cu Cardiff.

Accidentat in ultima luna, Puscas a revenit pe teren, dar e departe de forma din startul sezonului. Sefii clubului au pe masa o oferta de la Fenerbahce si se gandesc sa o accepte. Conform getreading.co.uk, cheia transferului lui Puscas e la Jose Mourinho! Aflata in cautare disperata de atacat dupa accidentarea lui Kane, Tottenham incearca sa-l ia pe Vedat Muriqi de la Fenerbahce. Turcii cer 23 de milioane de euro pentru a inchide afacerea. Plecarea lui Muriqi il transforma pe Puscas in prioritate la Istanbul. Fenerbahce l-a vrut pe Puscas si dupa Europeanul de Tineret din 2019, insa atacantul a prioritizat atunci un transfer in Vest.

Reading a dat 8 milioane pe Puscas vara trecuta, cand l-a adus de la Inter. George, unul dintre cei mai importanti jucatori romani ai momentului, are 7 goluri in 24 de aparitii la echipa din Championship.