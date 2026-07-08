Singurul român luat de Reghecampf la noua sa echipă: dezvăluirea arabilor

- Laurențiu Reghecampf a intrat în circuitul antrenorilor cu o cotă foarte bună în Africa și CV-ul său reflectă acest lucru.
După prima perioadă reușită pe care a avut-o la Steaua (n.r. – înainte ca echipa să se numească FCSB), între 2012 și 2014, treptat, cariera lui „Reghe“ a luat-o la vale. Și totul a culminat cu mandatul groaznic de la Al-Tai (Arabia Saudită), unde românul a câștigat 4 meciuri din 19 (!), între 2025 și 2026.
În acest context, trecerea la fotbalul african, la Esperance Tunis, a „resuscitat“ cariera antrenorului Laurențiu Reghecampf. Pentru că atât la această formație, cât și la Al-Hilal Omdurman (Sudan), românul a câștigat trofee. A fost Supercupa Tunisiei la prima sa experiență africană, plus titlurile cucerite în Rwanda și în Sudan cu Al-Hilal Omdurman.
Reghecampf, staff format din cinci oameni, dar cu un singur român
În luna iunie, „Reghe“ a luat o decizie controversată. Mai întâi, a apărut în fotografii cu semnarea prelungirii contractului cu Al-Hilal Omdurman, după care, la doar câteva zile distanță, a semnat cu Esperance Tunis!
Dincolo de această răsturnare de situație, care a afectat în mod negativ imaginea lui Reghecampf în Africa, rămâne faptul că, în Tunisia, el va avea condiții de lucru mult mai bune. Pentru că, la Al-Hilal Omdurman, românul a muncit la o grupare care se „muta cu cortul“. Din cauza situației groaznice din Sudan, o țară afectată de război, Al-Hilal Omdurman n-a putut juca în Champions League pe teren propriu, în mandatul lui Reghecampf. Echipa și-a stabilit cartierul general, la Kigali (Rwanda), și s-a oprit în sferturile Ligii Campionilor.
Acum, la Esperance Tunis, astfel de probleme nu vor exista. Iar „Reghe“ va fi ajutat de un staff puternic, format din cinci oameni. Presa arabă a publicat numele celor care vor face parte din stafful tehnic al lui Reghecampf pentru noul sezon. În mod surprinzător, un singur român a fost luat de „Reghe“, în Tunisia. Vorbim despre secundul Viorel Dinu, cel care l-a însoțit și la Al-Hilal Omdurman. În schimb, preparator fizic, Adrian Popa, care a fost cu Reghecampf în Sudan, n-a prins un loc și în stafful de la Esperance Tunis.
Iată alături de cine va lucra „Reghe“ la noua sa echipă
*Primul asistent: Viorel Dinu
*Al doilea asistent: Amin Al-Nafati
*Preparator fizic: Salim Al-Abraq
*Asistentul preparatorului fizic: Hassan Al-Qasouri
*Antrenor cu portarii: Mabrouk Al-Akrami
În noul sezon, principalul obiectiv al lui Reghecampf va fi câștigarea Ligii Campionilor cu Esperance Tunis.