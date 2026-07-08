Singurul român luat de Reghecampf la noua sa echipă: dezvăluirea arabilor

Laurențiu Reghecampf a intrat în circuitul antrenorilor cu o cotă foarte bună în Africa și CV-ul său reflectă acest lucru.

După prima perioadă reușită pe care a avut-o la Steaua (n.r. – înainte ca echipa să se numească FCSB), între 2012 și 2014, treptat, cariera lui „Reghe“ a luat-o la vale. Și totul a culminat cu mandatul groaznic de la Al-Tai (Arabia Saudită), unde românul a câștigat 4 meciuri din 19 (!), între 2025 și 2026.

În acest context, trecerea la fotbalul african, la Esperance Tunis, a „resuscitat“ cariera antrenorului Laurențiu Reghecampf. Pentru că atât la această formație, cât și la Al-Hilal Omdurman (Sudan), românul a câștigat trofee. A fost Supercupa Tunisiei la prima sa experiență africană, plus titlurile cucerite în Rwanda și în Sudan cu Al-Hilal Omdurman.

Reghecampf, staff format din cinci oameni, dar cu un singur român

În luna iunie, „Reghe“ a luat o decizie controversată. Mai întâi, a apărut în fotografii cu semnarea prelungirii contractului cu Al-Hilal Omdurman, după care, la doar câteva zile distanță, a semnat cu Esperance Tunis!