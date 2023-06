Clubul azer Neftchi Baku a anunţat, miercuri după-amiază, despărţirea de tehnicianul Laurenţiu Reghecampf.

Despărţirea s-a făcut de comun acord cu antrenorul, scrie news.ro.

Odată cu Reghecampf părăseşte Neftchi Baku şi staff-ul tehnicianului, format din Viorel Dinu, Nicolae Grigore, Florin Tene și Bogdan-Cornel Merișanu.

Laurenţiu Reghecampf pregătea echipa azeră din iunie 2022.

???????? Thank you for your all services, Mister Rege and staff! Good luck in your next career steps ✌????????????#Neftçi #LaurentiuReghecampf pic.twitter.com/Wb0laqvaAz