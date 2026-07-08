Cupa României, ediția 2026-2027, debutează astăzi cu prima etapă din faza regională a competiției.

Meciurile se dispută de la ora 18:00.

Printre participante, care sunt câștigătoarele Cupelor județene din sezonul precedent, se numără și două foste campioane ale României: Ripensia Timișoara (1933, 1935, 1936 și 1938, câștigătoare a Cupei României în 1934 și 1936) și CAO/Club Atletic Oradea (1949, câștigătoare a Cupei României în 1955, campioană și a Ungariei în 1944).

Debutează astăzi și Flacăra Mihail Kogălniceanu (Tulcea) (foto sus) sau Voința Ion Creangă (Neamț) (foto jos).