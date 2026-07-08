Cupa României, ediția 2026-2027, debutează astăzi cu prima etapă din faza regională a competiției.
Meciurile se dispută de la ora 18:00.
Printre participante, care sunt câștigătoarele Cupelor județene din sezonul precedent, se numără și două foste campioane ale României: Ripensia Timișoara (1933, 1935, 1936 și 1938, câștigătoare a Cupei României în 1934 și 1936) și CAO/Club Atletic Oradea (1949, câștigătoare a Cupei României în 1955, campioană și a Ungariei în 1944).
Debutează astăzi și Flacăra Mihail Kogălniceanu (Tulcea) (foto sus) sau Voința Ion Creangă (Neamț) (foto jos).
Programul fazei regionale a Cupei este următorul, conform Liga 2:
Regiunea 1 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)
Grupa 1: Iași (ACS Tonmir Iași), Suceava (Bradul Putna), Botoșani (Unirea Curtești)
8 iulie / Bradul Putna – Unirea Curtești
11 iulie / ACS Tonmir Iași – Bradul Putna
15 iulie / Unirea Curtești – ACS Tonmir Iași
Grupa 2: Vaslui (CSM Hușana Huși), Neamț (Voința Ion Creangă), Bacău (Vulturul Măgirești)
8 iulie / Voința Ion Creangă – Vulturul Măgirești
11 iulie / CSM Hușana Huși – Voința Ion Creangă
15 iulie / Vulturul Măgirești – CSM Hușana Huși
Regiunea 2 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)
Grupa 1: Satu Mare (FC Talna Oraşu Nou), Cluj (Victoria Viișoara), Sălaj (FC Chieșd)
8 iulie / Victoria Viișoara – FC Chieșd
11 iulie / FC Talna Orașu Nou – Victoria Viișoara
15 iulie / FC Chieșd – FC Talna Orașu Nou
Grupa 2: Bihor (Club Atletic Oradea), Bistrița-Năsăud (Minerul Rodna), Maramureș (Avântul Bârsana)
8 iulie / Minerul Rodna – Avântul Bârsana
11 iulie / Club Atletic Oradea – Minerul Rodna
15 iulie / Avântul Bârsana – Club Atletic Oradea
Regiunea 3 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)
Grupa 1: Mureș (Vulturii Târgu Mureș), Alba (Viitorul Sântimbru), Brașov (Corona Brașov)
8 iulie / Viitorul Sîntimbru – Corona Brașov
11 iulie / Vulturii Târgu Mureș – Viitorul Sîntimbru
15 iulie / Corona Brașov – Vulturii Târgu Mureș
Grupa 2: Covasna (ACS Viitorul Amo Barcanio), Harghita (Unirea Cristuru Secuiesc), Sibiu (Păltiniș Rășinari)
8 iulie / Unirea Cristuru Secuiesc – Păltiniș Rășinari
11 iulie / ACS Viitorul Amo Barcani – Unirea Cristuru Secuiesc
15 iulie / Păltinș Rășinari – ACS Viitorul Amo Barcani
Regiunea 4 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 2)
Grupa 1: Timiș (Ripensia Timișoara), Caraș-Severin (CSM Caransebeș), Mehedinți (CS Drobeta Turnu Severin)
8 iulie / CSM Caransebeș – CS Drobeta Turnu Severin
11 iulie / Ripensia Timișoara – CSM Caransebeș
15 iulie / CS Drobeta Turnu Severin – Ripensia Timișoara
Grupa 2: Hunedoara (CSM Deva), Gorj (Internațional Bălești), Arad (Athletico Vinga)
8 iulie / Internațional Bălești – Athletico Vinga
11 iulie / CSM Deva – Internațional Bălești
15 iulie / Athletico Vinga – CSM Deva
Regiunea 5 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)
Grupa 1: Argeș (ACSC Domnești), Dolj (Unirea Amărăștii de Jos), Dâmbovița (Libertatea Urziceanca)
8 iulie / Unirea Amărăștii de Jos – Libertatatea Urziceanca
11 iulie / ACSC Domnești – Unirea Amărăștii de Jos
15 iulie / Libertatea Urziceanca – ACSC Domnești
Grupa 2: Olt (ACS Lupii Profa), Vâlcea (Viitorul Budești), Teleorman (ACS Drăgănești Vlașca)
8 iulie / Viitorul Budești – ACS Drăgănești Vlașca
11 iulie / ACS Lupii Profa – Viitorul Budești
15 iulie / ACS Drăgănești Vlașca – ACS Lupii Profa
Regiunea 6 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)
Grupa 1: Giurgiu (FC Bolintin Malu Spart), Călărași (Spicul Vîlcelele), Ialomița (FC Bărăganul Ciulnița)
8 iulie / Spicul Vîlcelele – FC Bărăganul Ciulnița
11 iulie / FC Bolintin Malu Spart – Spicul Vîlcelele
15 iulie / FC Bărăganul Ciulnița – FC Bolintin Malu Spart
Grupa 2: Prahova (Progresul Drăgănești), Ilfov (Viitorul Corbeanca), București (ACS Omega Sport București)
8 iulie / Viitorul Corbeanca – ACS Omega Sport București
11 iulie / Progresul Drăgănești – Viitorul Corbeanca
15 iulie / ACS Omega Sport București – Progresul Drăgănești
Regiunea 7 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)
Grupa 1: Galați (Voința Cudalbi), Brăila (CS Făurei), Buzău (Petrolul Berca)
8 iulie / CS Făurei – Petrolul Berca
11 iulie / Voința Cudalbi – CS Făurei
15 iulie / Petrolul Berca – Voința Cudalbi
Grupa 2: Vrancea (Victoria Gugești), Tulcea (ACS Flacăra Mihail Kogălniceanu), Constanța (AS Constructorul Topraisar)
8 iulie / ACS Flacăra Mihail Kogălniceanu – AS Constructorul Topraisar
11 iulie / Victoria Gugești – ACS Flacăra Mihail Kogălniceanu
15 iulie / AS Constructorul Topraisar – Victoria Gugești
Calendarul Cupei 2026-2027
FAZA REGIONALĂ
Grupe: 8/11/15 iulie 2026
Finale: 18 iulie 2026
FAZA NAȚIONALĂ
Turul I: 29 iulie 2026
Turul II: 5 august 2026
Turul III: 12 august 2026
Play-off: 19 august 2026
Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026
Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026
Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026
Sferturi de finală: 3 martie 2027
Semifinale: 21 aprilie 2027
Finala: 12 mai 2027