PROGRAM Cupa României începe astăzi! Cu cine joacă Ion Creangă și Mihail Kogălniceanu

Cupa României începe astăzi! Cu cine joacă Ion Creangă și Mihail Kogălniceanu Cupa Romaniei
SPORT.RO
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Fosta competiție KO își păstrează și în acest sezon structura brevetată de actuala conducere a FRF.

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Cupa RomanieiRipensia TimisoaraCA OradeaFlacăra Mihail KogălniceanuVoința Ion Creangă
Din articol

Cupa României, ediția 2026-2027, debutează astăzi cu prima etapă din faza regională a competiției.

Meciurile se dispută de la ora 18:00.

Printre participante, care sunt câștigătoarele Cupelor județene din sezonul precedent, se numără și două foste campioane ale României: Ripensia Timișoara (1933, 1935, 1936 și 1938, câștigătoare a Cupei României în 1934 și 1936) și CAO/Club Atletic Oradea (1949, câștigătoare a Cupei României în 1955, campioană și a Ungariei în 1944).

Debutează astăzi și Flacăra Mihail Kogălniceanu (Tulcea) (foto sus) sau Voința Ion Creangă (Neamț) (foto jos).

Programul fazei regionale a Cupei este următorul, conform Liga 2:

Regiunea 1 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1: Iași (ACS Tonmir Iași), Suceava (Bradul Putna), Botoșani (Unirea Curtești)

8 iulie / Bradul Putna – Unirea Curtești

11 iulie / ACS Tonmir Iași – Bradul Putna 

15 iulie / Unirea Curtești – ACS Tonmir Iași

Grupa 2: Vaslui (CSM Hușana Huși), Neamț (Voința Ion Creangă), Bacău (Vulturul Măgirești)

8 iulie / Voința Ion Creangă – Vulturul Măgirești 

11 iulie / CSM Hușana Huși – Voința Ion Creangă 

15 iulie / Vulturul Măgirești – CSM Hușana Huși 

Regiunea 2 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1: Satu Mare (FC Talna Oraşu Nou), Cluj (Victoria Viișoara), Sălaj (FC Chieșd)

8 iulie / Victoria Viișoara – FC Chieșd 

11 iulie / FC Talna Orașu Nou – Victoria Viișoara 

15 iulie / FC Chieșd – FC Talna Orașu Nou 

Grupa 2: Bihor (Club Atletic Oradea), Bistrița-Năsăud (Minerul Rodna), Maramureș (Avântul Bârsana)

8 iulie / Minerul Rodna – Avântul Bârsana 

11 iulie / Club Atletic Oradea – Minerul Rodna 

15 iulie / Avântul Bârsana – Club Atletic Oradea

Regiunea 3 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1: Mureș (Vulturii Târgu Mureș), Alba (Viitorul Sântimbru), Brașov (Corona Brașov)

8 iulie / Viitorul Sîntimbru – Corona Brașov 

11 iulie / Vulturii Târgu Mureș – Viitorul Sîntimbru 

15 iulie / Corona Brașov – Vulturii Târgu Mureș 

Grupa 2: Covasna (ACS Viitorul Amo Barcanio), Harghita (Unirea Cristuru Secuiesc), Sibiu (Păltiniș Rășinari)

8 iulie / Unirea Cristuru Secuiesc – Păltiniș Rășinari 

11 iulie / ACS Viitorul Amo Barcani – Unirea Cristuru Secuiesc 

15 iulie / Păltinș Rășinari – ACS Viitorul Amo Barcani

Regiunea 4 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 2)

Grupa 1: Timiș (Ripensia Timișoara), Caraș-Severin (CSM Caransebeș), Mehedinți (CS Drobeta Turnu Severin)

8 iulie / CSM Caransebeș – CS Drobeta Turnu Severin 

11 iulie / Ripensia Timișoara – CSM Caransebeș 

15 iulie / CS Drobeta Turnu Severin – Ripensia Timișoara

Grupa 2: Hunedoara (CSM Deva), Gorj (Internațional Bălești), Arad (Athletico Vinga)

8 iulie / Internațional Bălești – Athletico Vinga

11 iulie / CSM Deva – Internațional Bălești 

15 iulie / Athletico Vinga – CSM Deva 

Regiunea 5 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1: Argeș (ACSC Domnești), Dolj (Unirea Amărăștii de Jos), Dâmbovița (Libertatea Urziceanca)

8 iulie / Unirea Amărăștii de Jos – Libertatatea Urziceanca 

11 iulie / ACSC Domnești – Unirea Amărăștii de Jos 

15 iulie / Libertatea Urziceanca – ACSC Domnești 

Grupa 2: Olt (ACS Lupii Profa), Vâlcea (Viitorul Budești), Teleorman (ACS Drăgănești Vlașca)

8 iulie / Viitorul Budești – ACS Drăgănești Vlașca 

11 iulie / ACS Lupii Profa – Viitorul Budești 

15 iulie / ACS Drăgănești Vlașca – ACS Lupii Profa

Regiunea 6 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1: Giurgiu (FC Bolintin Malu Spart), Călărași (Spicul Vîlcelele), Ialomița (FC Bărăganul Ciulnița)

8 iulie / Spicul Vîlcelele – FC Bărăganul Ciulnița 

11 iulie / FC Bolintin Malu Spart – Spicul Vîlcelele 

15 iulie / FC Bărăganul Ciulnița – FC Bolintin Malu Spart 

Grupa 2: Prahova (Progresul Drăgănești), Ilfov (Viitorul Corbeanca), București (ACS Omega Sport București)

8 iulie / Viitorul Corbeanca – ACS Omega Sport București

11 iulie / Progresul Drăgănești – Viitorul Corbeanca 

15 iulie / ACS Omega Sport București – Progresul Drăgănești

Regiunea 7 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1: Galați (Voința Cudalbi), Brăila (CS Făurei), Buzău (Petrolul Berca)

8 iulie / CS Făurei – Petrolul Berca 

11 iulie / Voința Cudalbi – CS Făurei 

15 iulie / Petrolul Berca – Voința Cudalbi 

Grupa 2: Vrancea (Victoria Gugești), Tulcea (ACS Flacăra Mihail Kogălniceanu), Constanța (AS Constructorul Topraisar)

8 iulie / ACS Flacăra Mihail Kogălniceanu – AS Constructorul Topraisar 

11 iulie / Victoria Gugești – ACS Flacăra Mihail Kogălniceanu

15 iulie / AS Constructorul Topraisar – Victoria Gugești 

Calendarul Cupei 2026-2027

FAZA REGIONALĂ

Grupe: 8/11/15 iulie 2026

Finale: 18 iulie 2026

FAZA NAȚIONALĂ

Turul I: 29 iulie 2026

Turul II: 5 august 2026

Turul III: 12 august 2026

Play-off: 19 august 2026

Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026

Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

Sferturi de finală: 3 martie 2027

Semifinale: 21 aprilie 2027

Finala: 12 mai 2027

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