Ştefan Senciuc (19 ani), fundaș dreapta care a jucat ultima dată la ASA Târgu Mureș, împrumutat de CFR Cluj, a semnat un contract pe patru sezoane cu Rapid și a fost prezentat oficial. Giuleștenii anunță că tânărul sosește din postura de jucător liber.

Ştefan Senciuc a semnat cu Rapid

Născut în Italia, Ștefan Senciuc a crescut în academia celor de la Venezia, iar vara trecută a fost adus în România de CFR Cluj. Formația din Gruia nu i-a acordat niciun minut și a decis să îl împrumute imediat la ASA Târgu Mureș.

Sezonul trecut, Senciuc a evoluat în 25 de partide pentru divizionara secundă, care a câștigat grupa A din play-out.

Senciuc este internațional român de juniori, având selecții la reprezentativele U18, U19 și U20.

Rapid îi are acum la dispoziție pentru postul de fundaș dreapta pe Răzvan Onea (28 de ani) și Cristi Manea (28 de ani), însă cel din urmă este accidentat și va rata startul noului sezon.

Senciuc este al cincilea jucător transferat de Rapid în această vară, după Mohammed Kamara (liber de contract după plecarea de la CFR Cluj), Daniel Graovac (liber de contract după plecarea de la FCSB), Jason Kodor (cumpărat de la Lecce) și Vladan Bubanja (împrumutat de la Orenburg).