OFICIAL Rapid a anunțat încă o sosire! A semnat jucătorul care n-a primit nicio șansă la CFR Cluj

Rapid a anunțat încă o sosire! A semnat jucătorul care n-a primit nicio șansă la CFR Cluj Superliga
SPORT.RO
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Rapid a anunțat încă o mutare în fereastra de mercato din această vară.

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Ştefan Senciuc (19 ani), fundaș dreapta care a jucat ultima dată la ASA Târgu Mureș, împrumutat de CFR Cluj, a semnat un contract pe patru sezoane cu Rapid și a fost prezentat oficial. Giuleștenii anunță că tânărul sosește din postura de jucător liber.

Ştefan Senciuc a semnat cu Rapid

Născut în Italia, Ștefan Senciuc a crescut în academia celor de la Venezia, iar vara trecută a fost adus în România de CFR Cluj. Formația din Gruia nu i-a acordat niciun minut și a decis să îl împrumute imediat la ASA Târgu Mureș.

Sezonul trecut, Senciuc a evoluat în 25 de partide pentru divizionara secundă, care a câștigat grupa A din play-out.

  • Senciuc este internațional român de juniori, având selecții la reprezentativele U18, U19 și U20.

Rapid îi are acum la dispoziție pentru postul de fundaș dreapta pe Răzvan Onea (28 de ani) și Cristi Manea (28 de ani), însă cel din urmă este accidentat și va rata startul noului sezon.

Senciuc este al cincilea jucător transferat de Rapid în această vară, după Mohammed Kamara (liber de contract după plecarea de la CFR Cluj), Daniel Graovac (liber de contract după plecarea de la FCSB), Jason Kodor (cumpărat de la Lecce) și Vladan Bubanja (împrumutat de la Orenburg).

"FC Rapid continua să își întărească compartimentul defensiv, astfel că Ștefan Senciuc, în vârstă de 19 ani, a semnat un contract valabil pe următoarele patru sezoane și se alătură lotului condus de Daniel Pancu.

Senciuc evoluează pe postul de fundaș dreapta și ajunge în Giulești din postura de jucător liber de contract.

Născut în Italia și deținător al dublei cetățenii, română și italiană, fundașul și-a făcut junioratul la Venezia. Ulterior, a aparținut de CFR Cluj, iar în sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut la ASA Târgu Mureș. Acesta a făcut parte și din loturile naționale de juniori ale României, U 18, U19 și U20.

Îi urăm bun venit în familia Rapid și mult succes în tricoul alb-vișiniu!", a transmis Rapid.

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