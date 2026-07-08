Familia de Laurentiis este în conflict cu oamenii legii, fanii și autoritățile din Bari

Aurelio și Luigi De Laurentiis se află în centrul unei anchete a Parchetului din Bari, care a delegat Guardia di Finanza să efectueze percheziții la cluburile de fotbal și la firmele deținute de puternica familie din Sudul Italiei. Autoritățile caută dovezi privind presupuse infracțiuni de falsuri în contabilitate și ascunderea gravității pierderilor înregistrate în stare de insolvență, acuzațiile fiind legate de modul de administrare a clubului ajuns în Serie C și de încercarea de inițiere a unui faliment fraudulos.

Aurelio De Laurentiis (77 de ani) este patronul lui Napoli SSC și al companiei de producție de film Filmauro, fondată în 1970 de tatăl său, mare producător italian de film Luigi De Laurentiis. Fiul său, Luigi De Laurentiis Jr. (47 de ani), a devenit președinte al clubului SSC Bari în 2019, iar din decembrie 2024 este vicepreședinte al Lega Nazionale Professionisti B.

Ancheta vine pe fondul scandalizării fanilor și autorităților locale din Bari, în frunte cu primarul Vito Leccese, după retrogradarea în Serie C, la finalul sezonului 2025-2026. Aceștia cer vânzarea clubului către un alt acționar majoritar sau continuarea activității în Serie C, în timp ce familia De Laurentiis dorește falimentul în condiții dezavantajoase pentru mulți creditori și reînscrierea în Serie D, mai mult ca un satelit al lui Napoli, dar cu un buget care nu oferă garanții că se poate promova rapid în fotbalul profesionist.

Transferul lui Elia Caprile este anchetat de procurori

Procurorii au evidențiat pierderi pentru bugetul orașului Bari de aproximativ 30 de milioane de euro, în perioada 2019 - 2025, precum și un deficit substanțial de capital și o expunere la datorii a clubului, fără un plan de restructurare credibil.

De asemenea, autoritățile investighează mai multe transferuri, printre care cel al portarului Elia Caprile, care ar fi ajuns la Napoli, într-o tranzacție intermediată de Leeds United, în care clubul din Apulia ar fi fost prejudiciat, din cauză că nu a mai primit o sumă dintr-o viitoare mutare.

În aceeași speță, procurorii i-au audiat ca martori pe Ciro Polito (fost director sportiv al lui Bari), Cristiano Giuntoli (fost director sportiv al lui Napoli), Mauro Meluso (fost director sportiv al lui Napoli) și Graziano Battistini (impresarul lui Caprile).

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