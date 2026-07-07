După ce au văzut amicalul dintre FCSB și Union Saint Gilloise, partidă câștigată de noua echipă a lui Darius Olaru cu scorul de 4-0, italienii s-au convins.

Chivu vrea să îl transfere pe Anan Khalaili de la Union Saint Gilloise

Presa italiană susține că Cristi Chivu vrea să transfere un jucător surpriză. ”Detaliul care dezvăluie aproape totul”, au titrat italienii, care mai apoi au continuat: ”Khalaili ratează amicalul, este aproape un 'da' pentru Inter?”.

Jurnaliștii din ”Cizmă” au remarcat faptul că mijlocașul Anan Khalaili de la Union Saint Gilloise, despre care se spune că ar fi dorit de Cristi Chivu la Inter Milano, nu a prins niciun minut în amicalul cu gruparea patronată de Gigi Becali, iar italienii sunt convinși că acest lucru reprezintă un detaliu care ”anunță” transferul.

”Anan Khalaili nu a jucat nici măcar un minut în meciul amical dintre Union Saint-Gilloise și FCSB. Nu este vorba despre o accidentare și nici despre o decizie tehnică. Este un detaliu care, în contextul pieței de transferuri, spune mai mult decât orice comunicat oficial: clubul belgian și jucătorul au convenit ca acesta să fie scutit de participarea la meci, deoarece ar putea schimba echipa în următoarele ore.

În fotbal, atunci când un jucător este retras dintr-un meci amical de pregătire fără o explicație oficială, deznodământul este, de cele mai multe ori, același: negocierile pentru transfer au ajuns într-un stadiu atât de avansat încât nu mai are sens ca fotbalistul să continue să joace pentru clubul de care încă aparține”, au scris italienii de la PiazzaInter.

Se pare că Anan Khalaili are deja un acord cu Inter Milano, însă fotbalistul ar fi dorit și de Napoli și Atalanta. În ciuda acestui lucru, Khalaili este convins că vrea să îmbrace tricoul lui Inter, însă a mai rămas doar ca nerazzurrii să se înțeleagă cu belgienii în privința sumei de transfer. Sursa citează susține că ar fi vorba despre o sumă de aproximativ 25 de milioane de euro.

23 de milioane de euro este cota de piață a lui Anan Khalaili, conform Transfermarkt.

”Nerazzurrii stabiliseră deja această sumă ca reper pentru un astfel de transfer, iar Union a acceptat treptat să o ia drept punct de plecare în negocieri. Nu s-a ajuns încă la un acord final, însă termenii tranzacției au fost conturați, iar diferențele dintre părți s-au redus considerabil”, au mai notat italienii.