Alvaro Arbeloa vrea să ia un jucător de la Real Madrid la noua sa echipă

Fulham, ocupanta locului 11 în ultimul sezon din Premier League, a anunțat oficial numirea lui Alvaro Arbeloa în funcția de antrenor. Spaniolul a semnat un contract până în 2029 și îl înlocuiește pe portughezul Marco Silva, care a plecat la Benfica.

Alvaro Arbeloa vrea să îl ia la Fulham pe Gonzalo Garcia

Anterior, Arbeloa a lucrat exclusiv la Real Madrid în cariera de antrenor. A pregătit mai multe formații de juniori, iar la începutul acestui an a fost promovat la prima echipă, unde nu a avut rezultatele dorite și a fost înlăturat după doar câteva luni.

La Fulham, Arbeloa și-ar fi stabilit deja o țintă îndrăzneață, chiar de la Real Madrid. Noul antrenor ar vrea să îl aducă pe Gonzalo Garcia (22 de ani), atacantul care a marcat 8 goluri în sezonul trecut, anunță Sky Sports.

Garcia, produs al academiei lui Real Madrid, a avut o ascensiune remarcabilă, iar în sezonul trecut a fost folosit în 39 de meciuri.

Rămâne de văzut care va fi reacția lui Real Madrid după interesul lui Fulham. Cert este că spaniolul pare să aibă șanse reduse la titularizare pe "Santiago Bernabeu", având în vedere că va concura cu Kylian Mbappe și Endrick.