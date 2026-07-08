Alvaro Arbeloa vrea să ia un jucător de la Real Madrid la noua sa echipă

Alvaro Arbeloa vrea să ia un jucător de la Real Madrid la noua sa echipă Premier League
SPORT.RO
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Alvaro Arbeloa (43 de ani), antrenorul care a pregătit-o în a doua jumătate a sezonului trecut pe Real Madrid, a semnat acum în Premiere League.

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Fulham, ocupanta locului 11 în ultimul sezon din Premier League, a anunțat oficial numirea lui Alvaro Arbeloa în funcția de antrenor. Spaniolul a semnat un contract până în 2029 și îl înlocuiește pe portughezul Marco Silva, care a plecat la Benfica.

Alvaro Arbeloa vrea să îl ia la Fulham pe Gonzalo Garcia

Anterior, Arbeloa a lucrat exclusiv la Real Madrid în cariera de antrenor. A pregătit mai multe formații de juniori, iar la începutul acestui an a fost promovat la prima echipă, unde nu a avut rezultatele dorite și a fost înlăturat după doar câteva luni.

La Fulham, Arbeloa și-ar fi stabilit deja o țintă îndrăzneață, chiar de la Real Madrid. Noul antrenor ar vrea să îl aducă pe Gonzalo Garcia (22 de ani), atacantul care a marcat 8 goluri în sezonul trecut, anunță Sky Sports.

Garcia, produs al academiei lui Real Madrid, a avut o ascensiune remarcabilă, iar în sezonul trecut a fost folosit în 39 de meciuri.

Rămâne de văzut care va fi reacția lui Real Madrid după interesul lui Fulham. Cert este că spaniolul pare să aibă șanse reduse la titularizare pe "Santiago Bernabeu", având în vedere că va concura cu Kylian Mbappe și Endrick.

"Este o adevărată onoare pentru mine să pornesc în această nouă etapă la Fulham, cel mai vechi club din Londra. Simt un profund simț al responsabilității și le sunt extrem de recunoscător celor din conducere pentru încrederea pe care mi-au acordat-o, oferindu-mi șansa de a conduce Fulham în Premier League.

Abia aștept să trăiesc atmosfera de pe Craven Cottage alături de suporterii lui Fulham și să încep pregătirea cu jucătorii săptămâna viitoare. Sunt convins că vom avea împreună o călătorie extraordinară", a spus Arbeloa, la prezentarea de la Fulham.

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