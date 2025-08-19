VIDEO „Reghe“ a luat un român cu el în Sudan: „Mă bucur să fiu aici!“

Amir Kiarash
După ce a ajuns într-o destinație exotică, semnând cu Al-Hilal Omdurman, Laurențiu Reghecampf (49 de ani) s-a confruntat cu o prima provocare: să-și formeze stafful.

La două săptămâni după ce a sosit în Africa, la Port Sudan, Laurențiu Reghecampf a început munca, la Al-Hilal Omdurman. 

Dacă până acum, antrenorul român a fost prins cu semnarea contractului, cu prezentarea oficială, plus monitorizarea unor jucători, în cadrul turneului African Nations Championships, în Zanzibar, de ieri, „Reghe“ a început să conducă sesiunile de antrenament.

Noul antrenor și-a dus echipa în cantonamentul din Tanzania. La Dar es Salaam, mai precis. Deocamdată, cu un lot incomplet, în condițiile în care Al-Hilal Omdurman are zece jucători convocați la echipa națonală pentru African Nations Championships.

Viorel Dinu, prezentat oficial în stafful lui „Reghe“

La reunirea lotului de luni a fost prezent și un alt român, alături de Laurențiu Reghecampf. Vorbim despre Viorel Dinu (45 de ani). Acesta, fost atacant la echipe precum Poli Iași, FC Brașov și Universitatea Cluj, face parte din stafful lui „Reghe“ de mai mult timp. De altfel, l-a însoțit, în calitate de secund, la Al-Wasl (Emirate), Al-Ahli (Arabia Saudită), Universitatea Craiova, Neftchi Baku (Azerbaidjan) și la Esperance (Tunisia).

Acum, Dinu a acceptat să meargă și în Sudan, unde, din nou, va fi asistentul principal al lui Reghecampf.

Salutare tuturor! Numele meu e Viorel Dinu. Sunt antrenor secund. Mă bucur să semnez cu Al-Hilal Sudan. Sper să obținem rezultate bune împreună. Și le promit fanilor să câștigăm multe trofee. Vă doresc tot ce e mai bun și ne vedem, în curând“, a spus Viorel Dinu, în clipul său de prezentare distribuit de Al-Hilal Omdurman pe rețelele de socializare.

De remarcat că Reghecampf a acceptat prin contractul său să aibă și un asistent sudanez în staff. Acesta e Khaled Bakhit, aflat acum cu echipa în cantonamentul din Tanzania. 

