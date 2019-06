Barcelona a pus ochii pe cel mai tanar debutant din Premier League! Cine este fotbalistul care a intrat in vizorul catalanilor

Mijlocasul Harvey Elliot a intrat in vizorul Barcelonei.

Barcelona a pus ochii pe cel mai tanar jucator care a debutat in Premier League. Mundo Deportivo scrie ca Barca e decisa il aduca pe pustiul care are doar 16 ani.

Cel mai tanar debutant din Premier League



Pe data de 4 mai 2019, fotbalistul a debutat pentru Fulham intr-un meci contra lui Wolverhamtpon in Premier League, iar in plus el detine si recordul pentru cel mai tanar jucator care a debutat la un meci de Cupa Ligii Angliei, comeptitie la care a debutat la varsta de 15 ani.

Contractul acestuia cu echipa londoneza se incheie pe 30 iunie 2019, iar catalanii sunt hotarati sa il ia pe Elliot.

Dupa retrogradarea lui Fulham, Elliott vrea sa paraseasca clubul si asteapta ca Barca sa faca o propunere de transfer oficiala. De tanarul fotbalist s-au mai interesat si cei de la RB Leipzig din Bundesliga.

???????? El Barça pone sus ojos en un joven talento ingléshttps://t.co/f9jOAzFqI0 pic.twitter.com/xCyjSwaOkF — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 16, 2019

Barcelona a pus ochii si pe Guerreiro



Fundasul in varsta de 25 de ani a intrat in vizorul celor de la Barcelona dupa ce De Ligt a ajuns mai aproape de PSG. Guerreiro a refuzat sa isi prelungeasca contractul cu cei de la Dortumund si ar putea ajunge pe Camp Nou mult mai usor.

Guerreiro (25 de ani) a mai fost dorit de catalani si in 2016, dar a ales sa mearga la Borussia, pentru ca a considerat ca va avea mai multe sanse sa joace.