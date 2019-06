Cale libera spre Real Madrid? Pogba a dat cartile pe fata! "E timpul pentru o noua provocare"

Pogba nu mai vrea sa continue la Manchester United.

Francezul Paul Pogba este tot mai aproape sa paraseasca gruparea de pe Old Trafford, iar jucatorul a confirmat acest lucru.

"Se vorbeste foarte mult despre transferul meu. Sunt de trei ani la Manchester si este excelent. Au fost unele momente bune, altele nu, ca peste tot. Dupa tot ceea ce s-a intamplat, dupa acest sezon foarte bun al meu, cred ca ar fi benefica o noua provocare in alta parte. Iau in calcul acest lucru-noua provocare", a declarat Pogba pentru The Guardian

Relatie tensionata cu Solskjaer



Dupa un sezon in care a avut prestatii oscilante, fiind criticat de multe ori de fanii celor de la Manchester, Pogba vrea sa plece. Are o relatie tensionata si Solsjkaer, antrenorul lui United, astfel ca va pleca cu siguranta in aceasta vara de la United.

Pogba a intrat in razboi si cu Ole Gunnar Solskjaer si va pleca mai mult ca sigur de la Manchester United in aceasta vara. Dupa ce relatia tensionata dintre jucatorul francez si fostul antrenor al englezilor, Jose Mourinho, a tinut prima pagina a ziarelor, a venit randul ca mijlocasul sa ajunga la cutite si cu actualul antrenor.

Pogba vrea la Real Madrid



Mai mult, Zinedine Zidane, care il apreciaza in mod deosebit pe Pogba, a lasat de inteles ca daca acesta va dori sa vina la Real Madrid, usa ii este deschisa.

Pogba a fost transferat in 2016 la Manchester United, de la Juventus in schimbul a 105 milioane de euro. In acest sezon a marcat 13 goluri in 35 de aparitii pentru United si a oferit 9 pase de gol,

100 de milioane de euro este cota lui Pogba potrivit transfermarkt.com