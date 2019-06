Un star de la Chelsea a fost foarte aproape sa se lase de fotbal! Care a fost motivul: "Voiam sa vin acasa si sa nu mai joc fotbal vreodata"

Jorginho a fost cat pe ce sa se lase de fotbal.

Transferat vara trecuta la Chelsea in schimbul a 57 de milioane de euro de la Napoli, Jorginho, a povestit cum era foarte aproape sa se lase de fotbal din cauza impresarului sau.

Jorginho:"Castigam 20 de euro saptamanal"



Plecat la varsta de 15 ani in Italia, a crescut la echipele de la juniori ale celor de la Hellas Verona si a avea un venit de doar 20 de euro pe saptamana.

"Pentru ca Verona nu era in Serie A la acel moment, nu aveau o echipa de juniori si jucam la o echipa numita Berretti, in Serie C. Am facut asta timp de doi ani. Acolo am un cunoscut un portar brazilian, Rafael. Ne-am imprietenit, m-a intrebat cum o duc, de cat timp sunt acolo si i-am zis ca obtin 20 de euro saptamanal. Mi-a spus 'Stai putin, ceva e in neregula aici'. S-a interesat putin si ne-am dat seama ca impresarul meu lua o mare parte din salariu, iar eu nu stiam nimic" a declarat Jorginho pentru Dailystar.

"Eram cat pe ce sa ma las de fotbal"



Fotbalistul a declarat ca era pe punctul de a se lasa de fotbal, dar a fost convins de mama sa sa continue.

"La acel moment, am vrut sa renunt. Eram complet devastat. Am sunat-o acasa pe mama, era in lacrimi, voiam sa vin acasa si nu mai joc fotbal vreodata. Mi-a spus'Nici sa nu te gandesti! Esti atat de aproape, esti acolo de cativa ani, nu te las sa te intorci acasa. Trebuie sa fii puternic si sa ramai acolo'. Asa ca am ramas. Am continuat sa ma antrenez cu prima echipa", a mai spus fotbalistul.

In acest sezon pentru Chelsea a marcat 2 goluri in 37 de aparitii. Cota fotbalistului este de 65 de milioane de euro conform transfermarkt.com