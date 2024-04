Antrenorul Petrolului, dezvăluire după meciul cu Dinamo: "Sergiu Hanca este antrenorul meu secund din teren"

Întrebat de jurnaliștii prahoveni de ce i-a ținut atât mult pe teren pe Albin Berisha și Sergiu Hanca, antrenorul Florin Stângă a dezvăluit că îl consideră pe fostul jucător de la ASA Tg. Mureș, Dinamo, KS Cracovia și CSU Craiova ca fiind un colaborator al său din teren.

Hanca, care va împlini 32 de ani pe 4 aprilie, chiar se pregătește pentru perioada când agăța ghetele în cui, el urmând acum cursurile Centrului Național de Formare și Perfectionare a Antrenorilor, pentru a obține carnetul de antrenor necesar înscrierii la cursurile de licență.

"Sergiu Hanca este antrenorul meu secund din teren"

"Dacă Berisha și Hanca au stat prea mult în teren? Cred și sper că am mai multă experiență în antrenorat ca dumneavoastră. Dacă eu am considerat să rămână atâta timp pe teren, înseamnă că au meritat. Fiecare antrenor ia o decizie care crede că e în interesul echipei.

Sergiu Hanca este unul dintre jucătorii exponențiali ai echipei și este antrenorul meu secund din teren. Am mare încredere în el și cred că poate să gestioneze foarte bine acest joc. Are și experiența necesară. Berisha este atacantul nostru numărul 1. Am avut încredere în el. În momentul în care am simțit că nu mai poate nimic, atunci am considerat că trebuie să-l schimb.

"Jucătorii că au înțeles că echipa e pe primul loc și apoi individul"

Le sunt recunoscător jucătorilor că au înțeles că echipa e pe primul loc și apoi individul. Au înțeles chestia asta. Au fost jucători care au jucat titulari la meciul cu Craiova, Musi, Dumi, Meijers, care e al doilea căpitan. Au înțeles această situație, mă bucur că sunt jucători de echipă", a declarat Florin Stângă la conferința de presă.

Foto - Gabriel Chirea