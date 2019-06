Caroline Wozniacki, nunta de poveste in Italia! Serena Williams si Angelique Kerber, prezente la petrecere!

Caroline Wozniacki s-a casatorit cu baschetbalistul David Lee.

Caroline Wozniacki, ocupanta locului 14 WTA, s-a maritat sambata cu baschetbalistul David Lee. Jucatoarea de tenis din Danemarca a dorit o ceremonie restransa, alaturi de prieteni si familie. Cei doi au decis sa-si uneasca destinele intr-un cadru uimitor, la un conac din Castiglion del Bosco, Toscana, in Italia.

Printre cei 120 de invitati s-au numarat si bunele ei prietene si colege de circuit, Serena Williams si Angelique Kerber. Serena a fost prezenta si la petrecera burlacitelor, data la mijlocul lunii aprilie in Bahamas.

Fost lider mondial in circuitul feminin de tenis, Caroline Wozniacki a ales sa poarte o rochie alba din dantela, fara bretele, realizata special pentru ea de Oscar de la Renta, un creator de moda din Republica Dominicana.

"Caro" a primit ajutor cu alegerea tinutei din partea bunei sale prietene, Anna Wintour, redactor sef la Vogue, iar drept multumire, tenismena le-a oferit in exclusivitate americanilor de la Vogue imagini de la nunta. Din partea mirelui au fost prezenti jucatorii NBA Pau Gasol, Harrison Barnes si Jesse Palmer.

Caroline Wozniacki "a razbunat" cosmarul nuntii cu Rory McIlroy

Caroline Wozniacki a trait in 2014 un cosmar de nedescris. Logodnicul ei de atunci, jucatorul de golf Rory Mcllroy, a parasit-o pe tenismena in varsta de 28 de ani dupa ce invitatiile la nunta fusesera trimise celor dragi lor. Mai mult, el a anuntat-o ca nu va mai avea loc nunta prin telefon, eliberand in prealabil si un comunicat de presa. Mcllroy a facut primul pasul spre "vindecare", iar in 2017 s-a insurat cu Erica Stoll.

"Am fost in stare de soc. Ma gandeam ca macar putea sa imi spuna fata in fata sau ceva, dar nimic. A fost un singur telefon, apoi n-am mai auzit nimic de la el. A fost foarte greu, pentru ca el a facut publica decizia din start. A eliberat un comunicat de presa, iar eu am fost pusa in fata faptului implinit", spunea daneza dupa acea intamplare nefericita.