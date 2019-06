Anuntul FRF cu 48 de ore inainte de primul meci la Euro: "Jucatorii au prime inclusiv pentru castigarea trofeului!"

Romana joaca marti primul meci la Euro, contra Croatiei

Razvan Burleanu spune ca Federatia a stabilit primele de obictiv pentru jucatorii din nationala U21.

Tinta este calificarea in semifinale, dar Burleanu s-a dus cu gandul inclusiv la castigarea trofeului european.

La casele de pariuri, Romania are ultima sansa la castigarea trofeului (cota 100).



"Suntem in primele 12 natiuni, acum trebuie sa ne dorim mai mult si sa aratam ca jucatorii nostri pot face fata oricand, in orice campionat puternic."

"Primele sunt deja stabilite, inclusiv pentru castigarea titlului."

"Primul nostru obiectiv este sa invingem Croatia, apoi in urmatoarele meciuri sa facem tot ce e posibil sa obtinem punctele pentru calificarea in semifinale.", a spus Burleanu la plecarea in Italia.

Marti jucam primul meci la Euro



Marti (18 iunie)

19:30 Romania - Croatia (Serravalle, San Marino)

22:00 Anglia - Franta (Cesena)

Vineri (21 iunie)

19:30 Romania - Anglia (Cesena)

22:00 Franta - Croatia (Serravalle, San Marino)

Luni (24 iunie)

22:00 Romania - Franta (Cesena)

22:00 Anglia - Croatia (Serravalle, San Marino)