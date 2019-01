SFARMA TOT! Razvan Lucescu si PAOK au facut scorul etapei in Grecia si defileaza catre titlu

Razvan Lucescu si PAOK au facut inca un pas catre titlu!

Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

PAOK Salonic a facut scorul etapei in Grecia. Echipa lui Razvan Lucescu a spulberat-o pe micuta Heraklion la Salonic, scor 4-0!

Leo Matos, Leo Jaba si Akpom, cu o dubla, au adus victoria lui PAOK, care a ajuns la 47 de puncte in 17 etape. PAOK are 11 puncte peste Olympiakos, care are insa un meci mai putin.

La PAOK a jucat si fostul stelist Fernando Varela. El a luat un cartonas galben in minutul 84.

Olympiakos va juca in aceasta seara pe terenul lui Asteras Tripolis, locul 11.

Miercuri, PAOK va primi vizita lui PAS Giannina, locul 13 in Grecia.