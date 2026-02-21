Inter Milano, liderul la zi din Serie A, traversează o perioadă complicată din punct de vedere al efectivului. Pentru deplasarea de astăzi, 21 februarie 2026, de la ora 18:00, pe terenul celor de la Lecce, Cristi Chivu se vede nevoit să improvizeze.

Tehnicianul român nu se poate baza pe piese grele în angrenajul echipei. Mijlocașii Nicolo Barella și Hakan Çalhanoglu sunt suspendați, în timp ce căpitanul Lautaro Martinez este indisponibil din cauza unei accidentări la gambă. Mai mult, starea fizică a lui Piotr Zielinski și a lui Davide Frattesi necesită monitorizare atentă, în urma efortului depus în recentele partide europene. Deși „nerazzurrii” păstrează un avans liniștitor de șapte puncte în fruntea clasamentului, lipsa soluțiilor l-a determinat pe Chivu să privească spre propria pepinieră.

Soluțiile de avarie găsite de antrenorul român

Pentru a echilibra lotul, Chivu i-a chemat la prima echipă pe Luka Topalovic (născut în 2006) și Iwo (Mateusz) Kaczmarski (născut în 2004), ambii legitimați la formația Under 23 a clubului, care evoluează în Serie C. Mutarea nu este doar pentru a completa foaia de joc, cei doi având profiluri tactice menite să rezolve probleme concrete de pe teren.

Topalovic este un mijlocaș ofensiv sloven, înalt de 1,87 metri, transferat definitiv în vara anului 2024 de la NK Domzale. Tânărul fotbalist a bifat deja debutul la nivel de seniori în Serie A anul trecut, în mai 2025, contra celor de la Como. El se remarcă prin calitatea tehnică, jocul bun între linii și capacitatea de a crea superioritate în ultimii 30 de metri.

De cealaltă parte, polonezul Kaczmarski acoperă zona defensivă a mijlocului terenului. Adus sub formă de împrumut de la Empoli, cu obligație de transfer definitiv, fotbalistul aduce un plus de forță fizică și disciplină tactică. Acesta este recunoscut pentru capacitatea de a recupera mingi, de a bloca acțiunile ofensive ale adversarilor și de a închide spațiile, un profil de luptător considerat esențial în lipsa titularilor Çalhanoglu și Barella.

Cei doi jucători de perspectivă ar putea primi minute importante din partea lui Cristi Chivu, în funcție de scenariul în care se va desfășura partida de pe stadionul „Via del Mare”.