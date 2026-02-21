Vineri seară, Dinamo a publicat un videoclip pe rețelele social media cu un câine pe Arena Națională mirosind o pană de vulture. Postarea a creat isterie, iar anumite voci au susținut și un iz rasist la postare.

Iar sâmbătă, Dinamo a anunțat derby-ul cu Rapid tot cu o înțepătură: un câine ținând între dinți brelocul echipei din Grant.

E rândul giuleștenilor să o înțepe pe Dinamo. Videoclipul publicat de Rapid: ”Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”

După o semi-reacție din partea Rapidului (VEZI AICI), giuleștenii au publicat acum un videoclip prin care au contracarat clipurile postate de rivala din Ștefan cel Mare.

”Cerul e prea sus ca să audă lătratul câinilor”, scrie Rapid.

Videoclipul publicat de Rapid arată în felul următor (VEZI FOTO MAI JOS): un bărbat descoperă un telefon care are drept fundal emblema lui Dinamo, îl privește pentru o clipă, apoi îl aruncă ostentativ înapoi pe asfalt.