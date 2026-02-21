VIDEO E rândul giuleștenilor să o înțepe pe Dinamo. Videoclipul publicat de Rapid: ”Cerul e prea sus ca să audă lătratul câinilor”

E rândul giuleștenilor să o înțepe pe Dinamo. Videoclipul publicat de Rapid: "Cerul e prea sus ca să audă lătratul câinilor"
Derby-ul Rapid - Dinamo fierbe și mai sunt cinci ore până la startul meciului.

RapidDinamoSuperliga
Vineri seară, Dinamo a publicat un videoclip pe rețelele social media cu un câine pe Arena Națională mirosind o pană de vulture. Postarea a creat isterie, iar anumite voci au susținut și un iz rasist la postare.

Iar sâmbătă, Dinamo a anunțat derby-ul cu Rapid tot cu o înțepătură: un câine ținând între dinți brelocul echipei din Grant.

E rândul giuleștenilor să o înțepe pe Dinamo. Videoclipul publicat de Rapid: ”Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”

După o semi-reacție din partea Rapidului (VEZI AICI), giuleștenii au publicat acum un videoclip prin care au contracarat clipurile postate de rivala din Ștefan cel Mare.

”Cerul e prea sus ca să audă lătratul câinilor”, scrie Rapid.

Videoclipul publicat de Rapid arată în felul următor (VEZI FOTO MAI JOS): un bărbat descoperă un telefon care are drept fundal emblema lui Dinamo, îl privește pentru o clipă, apoi îl aruncă ostentativ înapoi pe asfalt.

Foto: Rapid

Rapid - Dinamo este sâmbătă seară de la ora 20:30. Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul 28 din sezonul regulat al Superligii României. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

