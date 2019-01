Transfer rasunator in Liga 1! Un atacant de la Boca Juniors vine sa dea goluri in Romania! "Este un jucator extrem de interesant"

FC Botosani transfera un atacant de la Boca Juniors.

FC Botosani a reusit sa transfere un atacant de 21 de ani de la Boca Juniors, care a evoluat in ultimul an in campionatul din Uruguay, la Torque.

Argentinianul va ajunge marti la Botosani, va semna contractul cu formatia moldoveana dupa vizita medicala si va incepe antrenamentele sub comanda lui Liviu Ciobotariu. Atacantul apartine formatiei Boca Juniors, insa pana acum a jucat numai pentru echipa secunda a clubului.

"Florin Manea e cel care ne ajuta cu transferurile. El i-a adus si pe Ongenda si Fabbrini, iar acum ne-a recomandat un jucator din Argentina, de la Boca. Ne-a spus ca este extraordinar, si avem incredere in el", a spus patronul de la Botosani, Valeriu Iftime, la Ora Exacta in Sport.

"Matias Roskopf este un jucator extrem de interesant. A jucat si pentru nationalele U17 si U18 ale Argentinei. Are si cetatenie italiana. E foarte posibil ca in zilele viitoare sa se perfecteze transferul. Ar urma sa semneze pe trei an", a explicat impresarul Florin Manea in Gazeta.

Mutarea este cu atat mai interesanta, pentru ca FC Botosani nu va plati pentru jucatorul argentinian, insa 40% dintr-un eventual transfer se va duce la Boca Juniors.