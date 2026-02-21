”Tunarii” ocupă primul loc în clasamentul Premier League, eșalonul de elită al Angliei care se vede până în 2028 în direct pe platforma VOYO, cu 58 de puncte.

Formația dirijată de Mikel Arteta a bifat în 27 de etape 17 victorii și șapte rezultate de egalitate, la care s-au adăugat trei înfrângeri.

Declan Rice, declarație în forță: ”Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată”

Declan Rice, fotbalistul lui Arsenal, a ținut să puncteze faptul că ”tunarii” au nevoie mai mult ca oricând de sprijinul suporterilor în finalul de sezon.

Echipa pregătită de Arteta vrea cu orice preț titlul în actuala stagiune, iar Declan Rice a explicat că toți trebuie să muncească în acest sens.

”În această etapă a sezonului avem nevoie de suporteri alături de noi mai mult ca niciodată. Am ajuns până aici împreună. Acum nu este momentul să ne întoarcem unii împotriva altora.

Avem nevoie ca toată lumea să fie pe aceeași lungime de undă, pe același drum, să continue să lupte ca fani pentru acești jucători, pentru acest club”, a spus Rice.

Arsenal o întâlnește duminică, de la 18:30, pe rivala Tottenham. Meciul va putea fi urmărit pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.