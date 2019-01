Adevaratul motiv pentru care Viitorul a negat transferurile lui Ianis si Baluta la Genoa! "Au fost monitorizati mult timp"

Nicolae Dica a vorbit de situatia celor doi jucatori de la Viitorul.

Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio a anuntat ca Ianis Hagi si Tudor Baluta sunt doriti in Serie A, de Genoa, echipa la care apara Andrei Radu. In timp ce clubul Viitorul a negat aceste informatii, Gazetta dello Sport a confirmat spusele jurnalistului.

Di Marzio a spus ca suma de transfer ar fi in jurul a 3 milioane de euro pentru cei doi jucatori, insa Gazetta a scris ca este vorba de o suma de doua ori mai mare. Nicolae Dica, fostul antrenor de la FCSB, a vorbit despre posibilitatea ca cei doi romani sa ajunga in Serie A.

"Depinde de calitatile pe care le are fiecare jucator. Pentru Baluta cred ca este un campionat bun. Pentru Ianis, el a mai fost in Italia, cred ca i s-ar potrivit mai mult Spania. Ianis e un jucator tehnic, cu executii, care in ultimii 25 de metri poate sa iti faca diferenta. In Spania are spatii mai mari", a spus Dica la Telekom Sport.

Fostul antrenor de la FCSB l-a dat, insa, de gol pe Gica Hagi, dupa ce Viitorul oferise un comunicat de presa in care nega interesul lui Genoa pentru Hagi si Baluta.

"Dar daca va fi sa ajunga acolo amandoi, cu siguranta sunt doi jucatori cu mare calitate, de viitor si cred ca au fost monitorizati mult timp pana sa se faca aceste transferuri. Vizavi de comunicatul pe care l-au facut cei de la Viitorul, ma gandesc ca l-au facut ca sa ii tina concentrati in continuare pe acesti jucatori. Sunt tineri, sa nu se gandeasca la Genoa, in Italia, sa se gandeasca la Viitorul", a adaugat Nicolae Dica.