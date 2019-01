Fotbalistul care pleaca de la FCSB chiar inaintea reluarii campionatului! ULTIMA ORA: Agentul confirma discutiile pentru un imprumut

Croatul Antonio Jakolis a facut pregatirea de iarna cu FCSB, dar are sanse mari sa plece de la echipa.

Antonio Jakolis ar putea fi imprumutat din nou de FCSB. Croatul de 26 de ani a jucat in sezonul trecut la Apollon Limassol, in Cipru, iar in prima parte a sezonului a fost mai mult rezerva sub comanda lui Nicolae Dica.

Agentul lui Jakolis, Dragos Boboc, recunoaste ca mijlocasul este pe picior de plecare. El are o oferta de imprumut din Polonia.

Pe de alta parte, FCSB ar vrea sa-l vanda definitiv inca de pe acum.

"Cu Jakolis ramane de vazut ce se va intampla. Are cateva optiuni de imprumut, dar sa vedem, deocamdata nu e nimic concret. FCSB vrea sa-l vanda, dar nu am avut pana acum vreo oferta de cumparare. Am primit cateva propuneri de imprumut din afara, din Polonia. Exista interes din prima liga de acolo", a spus Boboc pentru ProSport.