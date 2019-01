Contra vrea la nationala un fotbalist care nu a jucat niciodata in Romania! Necunoscutul care l-a impresionat pe selectioner: "E foarte puternic!"

Cosmin Contra urmareste un fundas roman care nu a evoluat niciodata in Liga I.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Vasile Mogos (26 de ani) joaca in prezent la Cremonense, dupa ce a mai trecut prin ligile inferioare din Italia pe la echipe ca Vicenza, Lumezzane, Teramo, Reggiana si Ascoli. Cosmin Contra ii deschide usa pentru o convocare la echipa nationala.

Contra recunoaste ca Mogos poate fi o varianta pentru echipa nationala, dupa ce l-a urmarit pe viu la cateva meciuri. Mogos l-a impresionat pe selectioner prin forta sa.

"E puternic! E si foarte inalt! Foarte puternica in duelurile 1 la 1. Nu e foarte ofensiv. Trebuie urmarit in continuare. Sa vedem in functie de ce necesitati avem daca e solutie pentru nationala", a spus Contra la Telekom.

Vasile Mogos s-a nascut la Vaslui, dar nu a jucat niciodata in Romania. El a crescut in Italia si s-a lansat la juniorii micutei Asti.