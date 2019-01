Supercupa Romaniei se muta in alta tara dupa modelul italian! Anunt de ultima ora al unui oficial FRF! "Burleanu e de acord"

Supercupa Romaniei s-ar putea juca in afara tarii.

Andrei Vochin, consilierul presedintelui Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a venit cu o propunere interesanta pentru disputarea Supercupei Romaniei: meciul sa se joace in afara tarii, intr-una din zonele cu comunitati importante de romani.

Conducatorii fotbalului din Spania sau Italia au incercat o masura asemanatoare. Juventus si AC Milan si-au disputat Supercupa Italiei in Arabia Saudita.

"Eu imi doresc ca o supercupa a Romaniei sa se joace afara si am facut propunerea asta presedintelui. Unde avem comunitati. In special Italia sau Spania. Sa nu se mai joace la inceputul sezonului, ci sa se joace intr-o perioada mai descarcata, chiar prin noiembrie, daca nu avem echipe in cupele europene, cum a fost anul asta, sa se gaseasca o fereastra acolo. Am vrea mai degraba in martie", a spus Andrei Vochin la Telekom Sport.

Aceasta propunere a fost agreata si de presedintele Federatiei, Razvan Burleanu: "Burleanu e de acord, dar trebuie sa lucram la reteta financiara. Cand faci lucrul asta ar presupune ca tu sa te ocupi, tu Federatie, ca esti organizator, sa trimiti echipele acolo. Tu sa platesti tot, tu sa incasezi tot si sa nu iesi minus. Nu trebuie sa faci profit, sa nu iesi pe minus", a completat Vochin.