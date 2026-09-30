Salariu imens pentru Radu Drăgușin la Fiorentina! Câștigă mai mult decât jucătorul de 45.000.000€ al lui Real Madrid

Radu Drăgușin a fost împrumutat de Tottenham cu opțiune obligatorie de cumpărarea la Fiorentina, în această vară.

Echipa de tradiție din Serie A nu are începutul pe care și-l imaginau fanii după vara activă de pe piața transferurilor pe care a avut-o clubul. Fost echipă la care Adi Mutu a făcut furori se află pe poziția 17, cu doar patru puncte adunate după cinci etape.

Ce salariu are Radu Drăgușin la Fiorentina: doar David De Gea câștigă mai mult

Fundașul naționalei României are al doilea cel mai mare salariu din totul formației „viola”, după cum informează Capology, portal specializat în salariile fotbaliștilor.

Radu Drăgușin câștigă 5,19 milioane de euro brut pe an, echivalentul a aproximativ 2,8 milioane de euro net.

Astfel că doar David De Gea depășește remunerația lui Drăgușin, pentru că spaniolul este cel mai bine plătit jucător al Fiorentinei cu 5,56 milioane de euro brut, respectiv 3 milioane de euro net.