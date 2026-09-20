* Radu Drăgușin a fost integralist la echipa Viola. Fundașul naționalei României a primit 7.1 de la Sofascore și 6.5 de la Flashscore, ambele note sub media echipei (7.4 și, respectiv 6.8)

Ce notă a primit Drăgușin după Fiorentina - Pisa 3-0: ”Impecabil”

Meciul dintre Fiorentina și Pisa (3-0, Coppa Italia) a fost transmis LIVE pe VOYO SPORT 1.

Fiorentina, cu Radu Drăgușin titular, a trecut fără prea mari emoții de divizionara secundă Pisa și s-a calificat în optimile Coppa Italia, acolo unde o va întâlni pe Napoli, una dintre echipele cu pretenții din Serie A.

Fundașul român a început meciul în teren, dar a fost schimbat la pauză cu Viery, la scorul de 1-0. Mateo Pellegrino a înscris în minutul 40 după ce Drăgușin a șutat spre poarta adversă, iar mingea respinsă de portar a ajuns la colegul său.

După meciul din Coppa Italia, Drăgușin a fost notat cu 6,5 de o publicație dedicată Fiorentinei, care a descris jocul său ca fiind ”impecabil”.

”Are o prestație impecabilă: nu este niciodată luat prin surprindere, citește bine fiecare situație și blochează tentativele atacanților echipei Pisa. Golul a venit în urma unui șut expediat de el de la distanță”, a scris labaroviola.com.

Fiorentina își îndreaptă atenția acum către Serie A, acolo unde a obținut prima victorie din acest sezon, scor 4-2 cu Venezia. Toscanii au doar trei puncte și sunt pe locul 15 după patru runde.

În următoarea etapă din Serie A, echipa lui Radu Drăgușin va întâlni, pe teren propriu, chiar Napoli, viitoarea adversară din Coppa Italia.